Dồn lực cho bước chuẩn bị cuối cùng, Hà Tĩnh sẵn sàng cho ngày hội non sông

Những ngày này, tại Hà Tĩnh, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang dồn lực cho những bước chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm quyền làm chủ của hơn 1,1 triệu cử tri trong “Ngày hội non sông” - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngư dân bám biển không quên hướng về ngày hội lớn

Xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) được biết đến là địa phương có quy mô cử tri đông đảo, đứng thứ 3 trên tổng số 69 xã, phường toàn tỉnh. Địa phương hội tụ nhiều yếu tố đặc thù: ngư dân thường xuyên bám biển dài ngày, hơn 1.000 người đang lao động tại nước ngoài và tỷ lệ đồng bào giáo dân cao.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Ban Chỉ đạo bầu cử xã Lộc Hà, chia sẻ địa phương xác định, muốn cử tri tham gia đông đủ và trách nhiệm, điều cốt yếu là phải phân loại đối tượng để có hình thức tuyên truyền phù hợp. Các thành viên trong tổ bầu cử được phân công phụ trách cụ thể, bám sát từng thôn, từng lĩnh vực, bảo đảm không có bất kỳ “khoảng trống” thông tin nào."

Bên cạnh đó, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị-xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã tạo nên mạng lưới tuyên truyền sâu rộng. Không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt chi hội, nội dung về tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bầu cử còn được lồng ghép khéo léo trong các buổi gặp gỡ ngư dân tại cảng cá, hay những cuộc trò chuyện thân tình với người dân tại tổ liên gia, nơi cư trú.

Tại các cảng cá và khu neo đậu, công tác tuyên truyền về ngày hội bầu cử đã và đang được đẩy lên cao điểm với nhiều hình thức.

Ông Mai Văn Luân, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Hệ thống truyền thanh tại các cảng được duy trì phát sóng liên tục trong khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - thời điểm ngư dân thường cập cảng tiêu thụ hải sản hoặc chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới. Đối với những tàu đang hoạt động trên biển, thông tin được truyền tải thông qua hệ thống định vị GPS, các kênh liên lạc tầm xa, đồng thời qua chính các chủ tàu để kịp thời phổ biến tới thuyền viên.

Một giải pháp linh hoạt, mang tính nhân văn cũng được quán triệt rõ: tàu cá cập cảng ở đâu, cử tri có thể thực hiện quyền bỏ phiếu tại đó theo đúng quy định.

Hiện, Hà Tĩnh có 3 cảng cá và 4 khu neo đậu tàu thuyền; công tác chuẩn bị tại các điểm này đang được triển khai tích cực. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy hơn 95% ngư dân đồng tình và sẵn sàng gác việc ra khơi để tham gia bầu cử.

Anh Nguyễn Văn Nam, ngư dân thôn Giang Hà, xã Lộc Hà, cho biết thông thường vào chuyến biển đầu năm, tàu của anh thường ra khơi xa và đánh bắt dài ngày. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử nhiệm kỳ này, anh và các thuyền viên đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, lựa chọn ngư trường gần hơn để kịp trở về bờ tham gia bỏ phiếu.

Theo dự báo thời tiết, sẽ có đợt không khí lạnh vào ngày 13/3 tới nên các thuyền viên quyết tâm cập bến trước ngày 15/3 để trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, đi lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Ngư dân Lộc Hà gác những chuyến ra khơi dài ngày để hướng về "Ngày hội non sông." (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Bài bản, chặt chẽ trong từng khâu chuẩn bị

Tại tỉnh Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, khoa học.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 69 Ủy ban bầu cử cấp xã, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 1.100 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ và chặt chẽ. Sau ba vòng hiệp thương công tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã lập danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm cơ cấu và chất lượng. Danh sách chính thức đã được công bố rộng rãi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn.

Theo ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử đúng quy định.

Công tác lập danh sách cử tri có khối lượng công việc rất lớn khi toàn tỉnh có hơn 1 triệu người trong diện tham gia bầu cử.

Đến nay, danh sách cử tri đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để người dân theo dõi, kiểm tra.

Các biến động về cử tri như người đi làm xa trở về hoặc người chuyển đến địa bàn cũng được các địa phương phối hợp với lực lượng công an xã rà soát, cập nhật hằng ngày, bảo đảm không một ai bị bỏ sót, mọi người đều có quyền chính trị cơ bản này.

Song song đó, công tác đảm bảo cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, đặc biệt là việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu cử tri đang được đẩy mạnh.

Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Bầu cử tỉnh thường xuyên có mặt tại cơ sở để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo mọi khâu đều vận hành trơn tru, đúng luật; đảm bảo ngày 15/3 sắp tới thực sự là “Ngày hội non sông”./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Hà Tĩnh Theo Nghị quyết số 85/NQ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 9.