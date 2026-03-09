Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng 9/3, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Ban chấp hành Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Vũ Văn Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang; bà Lương Thị Yên, công chức, trường mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri, bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, tiếp xúc cử tri đúng quy định và mở rộng các kênh trao đổi, tiếp nhận thông tin, bám sát, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri; quan tâm như giải pháp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Các cử tri tỏ sự đồng tình, đánh giá cao, niềm tin, kỳ vọng cao vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như địa phương. Nếu trúng cử, các ứng cử viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các cử tri cũng đề xuất Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đầu tư hạ tầng giao thông; gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội….

Cụ thể, cử tri Nguyễn Viết Công, Tổ dân phố số 4, phường Bắc Giang cho biết hiện nay đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đóng vai trò xương sống kết nối thủ đô với các tỉnh Đông Bắc.

Tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc so với Quốc lộ 1A cũ, thúc đẩy giao thương kinh tế, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và nâng cao hiệu quả vận tải hành khách, hàng hóa nhưng hiện đang đối mặt với nguy cơ quá tải, thường xuyên xảy ra ùn, tắc. Do đó, cử tri mong muốn đại biểu có ý kiến, đề nghị các cấp chính quyền cải tạo, nâng cấp, mở rộng thêm làn xe mới.

Cử tri phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Điệp - cử tri tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang đặc biệt quan tâm trong tiến trình phát triển cần gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn...

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Bắc Ninh, đặc biệt các ý kiến đều tập trung vào những vấn đề lớn đang được Đảng, Chính phủ, triển khai.

Quốc hội khóa XVI có trách nhiệm rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển quan trọng của đất nước, hướng tới các dấu mốc lịch sử: Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Quốc hội sẽ phát huy vai trò giám sát, hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; phát huy vai trò kiến tạo phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trực tiếp giải đáp câu hỏi, kiến nghị của cử tri. Ông cho biết phát triển hệ thống cao tốc là một trong những đột phá chiến lược trong phát triển hạ tầng của đất nước.

Việc phát triển hạ tầng giao thông sẽ được triển khai với lộ trình phù hợp, huy động nhiều nguồn lực khác nhau theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; qua đó tạo động lực phát triển cho các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.

Ông khẳng định mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nhất quán quan điểm không phát triển kinh tế bằng mọi giá, mỗi bước phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong tiến trình đó cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chú trọng huy động sức mạnh xã hội để hỗ trợ cho người yếu thế; quan tâm đầu tư cho giáo dục và y tế, nhất là các xã biên giới, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng miền, quan tâm hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất, hướng về nhân dân, nâng cao đời sống thực chất của người dân./.

