Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bắc Ninh tiếp tục cập nhật, bổ sung danh sách cử tri

Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh Vũ Mạnh Hùng cho biết, từ nay đến ngày tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh tích cực triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15/3/2026.

Theo đó, các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, niêm yết tiểu sử tóm tắt, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp ở tỉnh chủ động xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đảm bảo theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 19 ngày 12/02/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 vận động bầu cử đảm bảo theo quy định.

Bắc Ninh sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc cập nhật phần mềm báo cáo tiến độ bầu cử; báo cáo nhanh kết quả bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp xã tiếp tục tổ chức tập huấn đến thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, đặc biệt là Tổ bầu cử, đảm bảo 100% các thành viên Tổ bầu cử được tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử để triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo quy định.

Ủy ban Nhân dân và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Ngoài ra, Bắc Ninh rà soát, cấp phát bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định...

Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị và được Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu được bầu là 16 đại biểu (4 đơn vị, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu; 2 đơn vị, mỗi đơn vị bầu 2 đại biểu).

Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ấn định và công bố 18 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 85 đại biểu (15 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu; 1 đơn vị bầu 4 đại biểu; 2 đơn vị, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu).

Toàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định và công bố 689 đơn vị bầu cử ở cấp xã, với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 2.236 người.

Ngày 12/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/2/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBBC về công bố danh sách 137 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu.

Ở cấp xã, từ ngày 11-13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách 3.693 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 2.236 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ủy ban bầu cử các xã, phường ở tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định công bố danh sách chính thức 3.693 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031, tại 689 đơn vị bầu cử để bầu 2.236 đại biểu./.

