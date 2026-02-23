Chính trị

Thủ tướng thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Xuân Bính Ngọ và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

ttxvn-thu-tuong-tham-va-lam-viec-voi-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-8603394-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-va-lam-viec-voi-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-8603394-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Năm mới và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-va-lam-viec-voi-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-8603394-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Năm mới và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tham-va-lam-viec-voi-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-8603394-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Năm mới và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
