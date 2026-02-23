Thủ tướng thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng Năm mới và ghi nhận những thành tựu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử và hợp tác quốc hội.
Chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng Xuân Bính Ngọ và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chiều 23/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Văn phòng Quốc hội.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 23/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết, giao nhiệm vụ cho Kiểm toán Nhà nước.
Chiều 23/2/2026, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN.
Tổng Bí thư lưu ý mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn.
Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính, là lực lượng sản xuất trực tiếp để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhân dịp đầu Xuân Năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 23/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ, sáng 23/2/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm hỏi, chúc Tết, mừng Xuân Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.
Nhân dịp đầu Xuân Năm mới Bính Ngọ 2026, sáng 23/2/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Ninh cơ bản bảo đảm yêu cầu, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.
Từ ngày 26/2 đến 14/3, tỉnh Khánh Hòa tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần phát triển đột phá, khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội...
Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Các địa phương đã hoàn thành hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, niêm yết danh sách và sẵn sàng cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 23/2/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sáng 23/2/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự Gặp mặt đầu Xuân đại biểu Quốc hội chuyên trách ở TW, cán bộ, người lao động của Quốc hội.
Sáng 23/2, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ bắt tay, triển khai ngay công việc từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra mục tiêu phát triển: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...
Chúc Tết C03, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh không có vùng cấm trong xử lý sai phạm, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro phát sinh từ tiền số, chứng chỉ carbon và các mô hình kinh tế mới.
Chiều 22/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Sau Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, nghĩa tình, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề, yêu cầu toàn hệ thống bắt tay ngay vào việc, siết kỷ luật, đẩy mạnh giải ngân và phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên.
Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy, phương thức quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.