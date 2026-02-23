Chủ tịch Quốc hội: Chung sức, chung lòng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội

Sáng 23/2, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; đánh giá cao việc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025, Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho và được đánh giá cao.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật. "Đây là kỳ tích hết sức lớn đối với Quốc hội khóa XV. Đây là công sức của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá đi lên để phát triển đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026. Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lập pháp, giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và gia đình; phân công trực Tết, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết bảo đảm các hoạt động của cơ quan thông suốt trong dịp Tết.

Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham gia các hoạt động của Trung ương Đảng nhân dịp mừng Xuân, mừng Đảng 96 tuổi; thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; thăm gia đình, thắp hương các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần; thăm, tặng quà lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo... bảo đảm chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự gặp mặt. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về công tác bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại các khu vực bỏ phiếu, đã tổ chức niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tích cực tham gia phục vụ hoạt động thăm, chúc Tết của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan thực hiện tốt công tác chăm lo đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định./.

