Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự liên tục, thông suốt

Sáng 23/2, nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ năm 2026, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt; cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình tổ chức Tết tại các địa phương, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc.

Các địa phương triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống địa phương; phản ánh sinh động những vấn đề thời sự, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết với một số kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu Xuân mới, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực không kể thời gian, sớm tối của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

Tổng Bí thư lưu ý năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc.

Tổng Bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời luôn luôn xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bày tỏ, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ phải thật sự chuyên nghiệp, kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc khẳng định với truyền thống "Tuyệt đối trung thành-đoàn kết, sáng tạo-tận tụy, chu đáo-giữ vững nguyên tắc," bước sang năm mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, thật sự xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật và sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương Đảng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước (1945-2045) đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra./.

