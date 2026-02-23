Bầu cử Quốc hội và HĐND: Khánh Hòa triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang được tỉnh Khánh Hòa tích cực thực hiện theo đúng tiến độ. Đây là tiền đề quan trọng để “ngày hội” bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Tỉnh Khánh Hòa được bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI (7 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu).

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 20 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại 4 đơn vị bầu cử (Trung ương 5 đại biểu và địa phương 15 đại biểu).

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp tỉnh được bầu 67 đại biểu, có 108 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; cấp xã được bầu 1.392 đại biểu.

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo cơ cấu và coi trọng tiêu chuẩn chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, cũng không vì tiêu chuẩn mà bỏ qua yêu cầu đại diện hợp lý.

Từ ngày 26/2 đến 14/3, tỉnh Khánh Hòa tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Trung ương.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang tuyên truyền đậm nét, tạo cao điểm về cuộc bầu cử; hoàn thành in ấn tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; phân bổ, bàn giao hòm phiếu, tiểu sử tóm tắt, nội quy, thẻ cử tri... cho các địa phương. Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ bàn giao trước tài liệu liên quan cho các khu vực bỏ phiếu sớm thuộc đặc khu Trường Sa.

Ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp đã mở ra chặng đường phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, tầm nhìn xa hơn. Cùng với đó, tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong thành công chung ấy, những lá phiếu của cử tri Trường Sa mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của công dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Toàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 66 Ban chỉ đạo bầu cử, 66 Ủy ban bầu cử và các tổ giúp việc, tiểu ban giúp việc, 4 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 387 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. 65 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh đã phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương đương 1.123 tổ bầu cử.

Các xã, phường, đặc khu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm bỏ phiếu; thông báo rộng rãi cho Nhân dân kiểm tra. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa chưa phát sinh nội dung khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử./.

