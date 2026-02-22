Thế giới
Nga dồn dập tấn công giữa mùa Đông, không quân Ukraine báo động toàn quốc

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng khoảng 50 tên lửa và 300 UAV trong đêm, gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng, đường sắt và khu dân cư tại nhiều địa phương.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ba Lan để ngỏ khả năng rải mìn tại biên giới phía Đông

Pakistan không kích Afghanistan gây thương vong lớn

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
#Chiến sự Nga Ukraine #Tấn công tên lửa UAV #Tác động hạ tầng năng lượng #Bình luận quốc tế về chiến tranh #An ninh biên giới và rải mìn #Các vụ không kích tại Afghanistan #Chuyển động quốc tế hàng ngày

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

