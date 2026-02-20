Quan chức Nga xác nhận vẫn duy trì đàm phán với Ukraine

Thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine chưa được xác định, nhưng tiến trình này sẽ vẫn tiếp tục.

Đây là tuyên bố Thứ trưởng Ngoại giao Nga kiêm thành viên phái đoàn đàm phán của Nga, ông Mikhail Galuzin, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 19/2.

Mặc dù cho biết đàm phán vẫn tiếp tục, song ông Galuzin thừa nhận các cuộc đối thoại diễn ra hết sức khó khăn. Do đó, các bên tham gia cần duy trì sự bình tĩnh. Ông cho biết thêm tại vòng đàm phán mới vừa diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), hai bên cũng đã trao đổi tất cả vấn đề trong bối cảnh đang tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, Chính phủ Thụy Điển đã thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 12,9 tỷ kronor (1,4 tỷ USD) dành cho Ukraine, đánh dấu một trong những khoản hỗ trợ lớn nhất của nước này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson, gói hỗ trợ tập trung vào những nhu cầu cấp thiết do Ukraine đề xuất, đặc biệt là năng lực phòng không và duy trì hoạt động của các hệ thống quân sự đã được bàn giao trước đó.

Khoản chi lớn nhất, khoảng 4,3 tỷ kronor, sẽ được dùng để cung cấp năng lực phòng không tầm ngắn tiên tiến, bao gồm các đơn vị bổ sung của hệ thống pháo phòng không cơ động TRIDON Mk2. Mục tiêu là tăng cường khả năng bảo vệ các khu vực rộng lớn trước các mối đe dọa trên không, đồng thời dự kiến bàn giao trong vòng 24 tháng.

Ngoài ra, khoảng 3 tỷ kronor sẽ dành cho đạn dược, công tác huấn luyện và hỗ trợ liên quan, bao gồm số lượng lớn đạn pháo tầm xa và đạn phòng không. Khoảng 5,6 tỷ kronor còn lại được phân bổ cho năng lực tấn công tầm xa, các sáng kiến đổi mới quốc phòng, hợp tác phát triển thiết bị bay không người lái và các dự án phòng thủ dân sự.

Gói viện trợ này là lần hỗ trợ thứ 21 của Thụy Điển, nâng tổng hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine lên khoảng 103 tỷ kronor. Trước đó, Stockholm đã chuyển giao nhiều khí tài như xe chiến đấu bộ binh CV90, pháo tự hành Archer, xe tăng và tàu tấn công đổ bộ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang tham vấn Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) về nhiều biện pháp hỗ trợ Ukraine, trong đó có khả năng tham gia sáng kiến mua sắm vũ khí do NATO dẫn đầu, mang tên Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Bộ Ngoại giao nước này khẳng định nếu tham gia, đóng góp của Seoul có thể chỉ giới hạn ở các thiết bị không sát thương, phù hợp với chính sách hiện nay. Từ năm 2022, Hàn Quốc chủ yếu cung cấp viện trợ nhân đạo và trang thiết bị phi sát thương cho Ukraine.

Một số quốc gia không thuộc NATO như Australia, New Zealand và Nhật Bản cũng đang tham gia hoặc cân nhắc tham gia khuôn khổ này, chủ yếu cung cấp các phương tiện quân sự.

Trong bối cảnh này, giới doanh nghiệp Nga tỏ ra lạc quan thận trọng. Tại một diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nghiệp Nga, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin cho rằng kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng và nới lỏng trừng phạt trong năm 2026 đang tăng lên, dựa trên các tín hiệu địa chính trị gần đây.

Ông Shokhin cho biết đã xuất hiện thông tin về các cuộc thảo luận kinh tế tiềm năng giữa Nga và Mỹ, liên quan đến các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, năng lượng, vũ trụ, hàng không và luyện kim. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về các kế hoạch này./.

Đàm phán về Ukraine chưa đạt các thỏa thuận then chốt Số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do lực lượng Nga kiểm soát, là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết.