Anh: Các ngân hàng lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào hạ tầng tài chính Mỹ

Lo ngại trước nguy cơ mạng lưới thanh toán toàn cầu có thể bị ảnh hưởng do các thay đổi chính sách từ Mỹ, các ngân hàng lớn tại Anh đang xúc tiến một hệ thống thanh toán mới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Visa và Mastercard - những “ông lớn” chi phối 95% giao dịch thẻ tại Anh.

Sáng kiến này không chỉ là bước đi chiến lược để bảo vệ nền kinh tế khỏi những gián đoạn tiềm tàng, mà còn thể hiện khát vọng của Anh trong việc tự chủ về hạ tầng tài chính, mở đường cho đổi mới và cạnh tranh.



Theo phóng viên TTXVN tại London, các ngân hàng lớn nhất của Anh đang xây dựng một nền tảng nội địa để xử lý 50 tỷ giao dịch mỗi năm. Nhật báo Guardian cho biết, 5 ngân hàng gồm Barclays, NatWest, Lloyds, Santander và Nationwide dự kiến nhóm họp vào ngày 19/2 tới để xây dựng kế hoạch chi tiết cho chương trình này.

Các ngân hàng và cơ quan quản lý cũng kỳ vọng hệ thống mới sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của Anh vào hạ tầng tài chính Mỹ, vốn là trụ cột cho hầu hết các hệ thống thanh toán trên thế giới.



Tờ Guardian dẫn cảnh báo của một lãnh đạo ngân hàng: “Một khi Mastercard và Visa bị ngắt, chúng ta sẽ quay lại thời kỳ những năm 1950,” thời điểm tiền mặt chiếm phần lớn các giao dịch.



Hồi tháng 1, Tổng thống Trump từng đe dọa áp thuế 10% với Anh và các nước EU nếu không ủng hộ yêu sách của ông về Greenland. Dù sau đó ông rút lại kế hoạch trên, sự việc này đã khiến các nhà hoạch định chính sách cảnh giác trước nguy cơ Tổng thống Mỹ có thể siết chặt hệ thống thanh toán.



Bộ Tài chính Anh từng công bố kế hoạch về ‘hạ tầng thanh toán bán lẻ thế hệ mới’ vào năm ngoái, đồng thời Ngân hàng Trung ương Anh thành lập lực lượng đặc nhiệm để phát triển hệ thống này.

Các ngân hàng Anh cũng đang lên kế hoạch triển khai hệ thống thay thế Visa và Mastercard, mang tên DeliveryCo, do UK Finance - tổ chức thương mại của ngành - điều phối.



Trước những diễn biến này, người phát ngôn của Visa cho biết: “Visa cam kết cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Anh các giải pháp thanh toán số an toàn, đổi mới, với độ tin cậy và khả năng phục hồi cao nhất."



Trong khi đó, Mastercard nhấn mạnh doanh nghiệp này "đã đầu tư sâu rộng tại Anh trong nhiều thập kỷ, cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhiều phương thức thanh toán tiện lợi, đơn giản và an toàn. Chúng tôi cam kết thúc đẩy thương mại tại Anh và trên toàn cầu, bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp mọi quy mô phát triển và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.”

