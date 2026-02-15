EU chi hàng tỷ euro mua khí đốt hóa lỏng từ Nga

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) vẫn nhập khẩu lượng khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trị giá khoảng 7,4 tỷ euro trong năm 2025.

Theo Eurostat, tổng giá trị nhập khẩu LNG vào EU đạt mức 46 tỷ euro. Trong đó, Mỹ là nhà cung cấp lớn nhất với giá trị nhập khẩu khoảng 24,2 tỷ euro. So với năm 2024, kim ngạch nhập khẩu LNG từ Nga đã giảm khoảng 3%.

Hiện tại, việc nhập khí đốt từ Nga vẫn được phép diễn ra. Tuy nhiên, từ năm 2027, EU sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với LNG của Nga.

Đây là một phần trong gói trừng phạt chống lại Moskva đã được thông qua vào tháng 10 năm ngoái.

Bên cạnh đó, một quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 2/2026, quy định việc cấm dần mọi hoạt động nhập khẩu khí đốt của Nga vào khối, chậm nhất là từ ngày 1/11/2027.

Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc cấm cả khí đốt vận chuyển qua đường ống.

Trong khi các lệnh trừng phạt thông thường đối với Moskva phải gia hạn 6 tháng một lần và cần sự đồng thuận của các thành viên, quy định mới này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

Tuy nhiên, quy định cũng bao gồm một "điều khoản an toàn" trong trường hợp an ninh năng lượng của một hoặc nhiều quốc gia thành viên bị đe dọa nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh đó, Ủy ban châu Âu (EC) có thể cho phép các nước bị ảnh hưởng tạm đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu.

Công ty năng lượng nhà nước Sefe của Đức hiện vẫn tiếp tục nhập khẩu LNG từ Nga vào EU dựa trên một hợp đồng dài hạn sẵn có.

Sefe tiền thân là Gazprom Germania - công ty con của tập đoàn nhà nước Nga Gazprom, đã được quốc hữu hóa sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng tại Đức.

Theo phân tích trước đó của EC, ngay cả khi dừng hoàn toàn nguồn cung từ Nga, EU vẫn sẽ có đủ khí đốt. Trên thị trường toàn cầu hiện nay có các nhà cung cấp thay thế để bù đắp khoảng trống này./.

EU công bố lộ trình cấm các hợp đồng khí đốt ngắn hạn của Nga Cụ thể, các hợp đồng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngắn hạn với Nga sẽ bị cấm từ ngày 25/4, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt qua đường ống cũng bị cấm từ ngày 17/6.