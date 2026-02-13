Kinh tế

Kinh doanh

Tổng thống Mỹ dỡ bỏ một số thuế quan đối với thép và nhôm

Việc Tổng thống Mỹ nới lỏng một số thuế quan kim loại được công bố trong bối cảnh giá cả tăng cao, Hạ viện phản đối chính sách thương mại và Washington phát tín hiệu cứng rắn với Canada, Mexico.

Lê Minh
Công nhân làm việc tại nhà máy phân phối thép ở Monterrey, Mexico. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 dỡ bỏ một số thuế quan đối với kim loại, bao gồm thép và nhôm. Động thái này diễn ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi nhiều cử tri lo ngại về giá cả hàng hóa ngày càng tăng.

Hạ viện Mỹ ngày 11/2 đã bỏ phiếu dỡ bỏ chính sách áp thuế của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Canada, một trong số ít động thái công khai phản đối chính sách kinh tế chủ chốt của ông Trump từ chính các nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Trước giờ bỏ phiếu, ông Trump đã trực tiếp gây sức ép đối với các nghị sỹ trong đảng của ông, khi cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng bất kỳ thành viên nào bỏ phiếu phản đối thuế quan “sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng trong kỳ bầu cử.”

Ông khẳng định thuế quan đã mang lại “an ninh kinh tế và an ninh quốc gia” cho Mỹ.

Quyết định này được đưa ra khi ông Trump đang cân nhắc rút khỏi Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada, gây lo ngại về tương lai của thỏa thuận và các cuộc đàm phán sắp tới.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã đưa ra những đe dọa áp thuế mới đối với Canada và Mexico.

Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với máy bay nhập khẩu của Canada và cho biết, Mỹ cũng sẽ thu hồi chứng nhận tất cả các máy bay mới từ các hãng như Bombardier, với lý do Canada đã sử dụng các rào cản chứng nhận để cấm bán máy bay Gulfstream của Mỹ.

Ông cũng đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với Canada vì thỏa thuận thương mại của nước này với Trung Quốc.

Trong khi đó, hàng hóa của Mexico đang đối mặt với khả năng bị đánh thuế sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế mới đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thuế quan #Mỹ #Trump #thép #nhôm #thương mại #bầu cử Mỹ
MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG

