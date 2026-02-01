Giá vàng ngày 1/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sau một ngày giao dịch đầy sóng gió, giá vàng giao ngay trên bảng giao dịch điện tử Kitco tạm dừng ở mức 4.889,40 USD/ounce vào lúc 21 giờ 41 phút ngày 31/1 (theo giờ Việt Nam). Mức giá này được cho là phục hồi nhẹ so với mức 4.718 USD/ounce ghi nhận được vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Nhìn chung, giá vàng đã giảm mạnh so với mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce đạt được trước đó chỉ trong thời gian khá ngắn kể từ khi đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed.

Thông tin này phần nào xoa dịu lo ngại về tính độc lập của Fed, kéo đồng USD bật tăng mạnh và kích hoạt làn sóng chốt lời, thanh lý vị thế trên thị trường kim loại quý.

Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm sâu chỉ sau ít ngày đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia nhận định diễn biến này cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường vàng trước các yếu tố tâm lý, kỳ vọng và hoạt động chốt lời.

Tại Việt Nam, sáng 1/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 1/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: