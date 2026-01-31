Giá vàng giảm 12% trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi tăng kỷ lục

Giá kim loại quý đã giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi tăng vọt trong những ngày gần đây.

Cụ thể, vào lúc 18h30 ngày 30/1 giờ GMT (1h30 sáng 31/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 12% xuống còn 4.724,80 USD/ounce, trong khi bạc giảm hơn 31% xuống còn 79,30 USD/ounce.

Giá hợp đồng tương lai của các kim loại quý này cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/1, với hợp đồng tương lai vàng tháng 4 trên sàn COMEX giảm hơn 10% xuống mức thấp nhất là 4.700,4 USD/ounce và hợp đồng tương lai bạc tháng 3 giảm hơn 30% xuống mức thấp nhất là 74 USD/ounce.

Một ngày trước đó, giá hai kim loại này cũng đạt mức cao kỷ lục với, lần lượt với vàng (gần 5.600 USD/ounce) và bạc (trên 120 USD/ounce).

Kim loại quý, được coi là khoản đầu tư an toàn, đã bắt đầu giảm giá sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Thị trường tài chính đã trải qua một tuần đầy biến động khi các nhà giao dịch phải đối mặt với kịch bản đồng USD suy yếu, nguy cơ leo thang căng thẳng tình hình ở Iran, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế và khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Thị trường chứng khoán châu Á đã kết thúc tuần với một số khoản lỗ lớn sau đợt giảm điểm do các cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall dẫn đầu vào ngày 29/1 với những lo ngại mới về các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo.

Kết quả kinh doanh khả quan từ Meta, Samsung và SK Hynix đã mang lại nhiều niềm vui vào đầu tuần, nhưng tình hình của Microsoft trở nên tiêu cực do lo ngại chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) tốn kém của hãng có thể không mang lại lợi nhuận tài chính.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1 với mức giảm điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 179,09 điểm, tương đương 0,36%, xuống còn 48.892,47 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 29,98 điểm, tương đương 0,43%, xuống còn 6.939,03 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 223,305 điểm, tương đương 0,94%, xuống còn 23.461,816 điểm.

Bảy trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500 kết thúc phiên trong sắc đỏ, trong đó lĩnh vực vật liệu và công nghệ dẫn đầu nhóm giảm điểm với mức giảm lần lượt là 1,85% và 1,33%.

Theo chiều ngược lại, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng dẫn đầu nhóm tăng điểm với mức tăng lần lượt là 1,35% và 0,98%./.

Giá vàng và bạc lao dốc trước tin đồn về “ghế nóng” Chủ tịch Fed Trước những đồn đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể đón nhận một tân chủ tịch có quan điểm chính sách cứng rắn, giá vàng châu Á đã đi xuống trong phiên 30/1.