Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, giao dịch quanh mức 172 triệu đồng

Sáng nay (31/1) thị trường vàng trong nước lại tiếp tục lao dốc mạnh với mức điều chỉnh lên tới 9 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 169-172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 30/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm giảm 9 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 30/1; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 8,8 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 30/1.

Như vậy so với mức đỉnh trong tuần, 2 thương hiệu này đã giảm gần 20 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.891 USD/ounce, giảm mạnh tới gần 500 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 154 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.720-26.110 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 70 đồng so với phiên trước. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.595-26.135 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 40 đồng.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.768-26.128 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 52 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.790-26.190 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng giảm 12% trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi tăng kỷ lục Vào lúc 18h30 ngày 30/1 giờ GMT (1h30 sáng 31/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 12% xuống còn 4.724,80 USD/ounce, trong khi bạc giảm hơn 31% xuống còn 79,30 USD/ounce.