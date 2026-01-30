Lao dốc không phanh, vàng “thủng” mốc 5.000 USD mỗi ounce

Giá vàng và bạc thế giới đã lao dốc không phanh, lần lượt xuyên thủng các mốc hỗ trợ quan trọng trong ngày 30/1, do đồng USD phục hồi nhờ thông tin về ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 16 giờ 47 phút ngày 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay "bốc hơi" 7,5% xuống còn 4.992,05 USD/ounce.

Giá vàng Mỹ giao tháng 2/2026 cũng giảm 6,4% xuống 4.985 USD/ounce. Trước đó một ngày, vàng từng thiết lập đỉnh lịch sử tại 5.594,82 USD/ounce.

Thị trường các kim loại quý khác cũng chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng do áp lực chốt lời và thanh lý vị thế đầu cơ.

Giá bạc giao ngay giảm tới 15%, mất mốc 100 USD và xuống giao dịch quanh mức 98 USD/ounce.

Giá bạch kim giao ngay cũng giảm 15,7% xuống còn 2.216,55 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.918,80 USD trong phiên đầu tuần.

Nguyên nhân chính kích hoạt vàng giảm sâu là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed vào cùng ngày 30/1, với cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh được xem là ứng viên sáng giá.

Ông Warsh nổi tiếng với quan điểm "diều hâu" về lạm phát và ủng hộ việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed. Thông tin này đã giúp đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất 4 năm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman cho rằng dù đà tăng của bạc có nền tảng cơ bản, nhưng rõ ràng đã xuất hiện tình trạng đầu cơ thái quá và thị trường đang đào thải phần dư thừa này. Dù vậy, ông vẫn dự báo giá vàng sẽ phục hồi và đạt mức trung bình 5.375 USD trong năm 2026./.

