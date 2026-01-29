Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh trên thị trường châu Á trong phiên chiều 29/1, với giá vàng dao động ngay dưới mốc 5.600 USD/ounce khi các nhà đầu tư ồ ạt tìm đến những tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Cụ thể, vào đầu giờ chiều ngày 29/1 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 3% lên 5.560,07 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào đầu phiên này. Đây là phiên thứ 9 liên tiếp kim loại quý này thiết lập đỉnh giá mới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,4% lên 118,25 USD/ounce sau khi chạm mức kỷ lục 120,45 USD/ounce vào đầu phiên này. Nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư thay thế rẻ hơn vàng cùng sự thiếu hụt nguồn cung đã giúp bạc tăng hơn 60% tính từ đầu năm 2026. Giá bạch kim cũng tăng 2,8% lên 2.770,49 USD/ounce.

Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ nhận định đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước tình hình địa chính trị phức tạp và những lo ngại về chính trường Mỹ, đặc biệt là vấn đề tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, thị trường đang lo ngại về cuộc điều tra hình sự của chính quyền Tổng thống Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng như các nỗ lực thay thế nhân sự cấp cao tại cơ quan này.

Ngoài ra, giới phân tích cũng lưu ý rằng tình trạng nợ công của Mỹ gia tăng cùng sự phân mảnh của hệ thống thương mại toàn cầu cũng là động lực khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce lần đầu tiên trong ngày 26/1 và tăng hơn 10% chỉ tính riêng từ đầu tuần nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và sự suy yếu của đồng USD.

Về triển vọng thị trường, ngân hàng đầu tư IG cho rằng đà tăng mạnh hiện tại báo hiệu khả năng giá vàng sẽ có điều chỉnh trong ngắn hạn. Dù vậy, các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ giá trong suốt năm 2026, biến các nhịp giảm thành cơ hội mua vào hấp dẫn.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 188,30-191,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

