Giá vàng ngày 29/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong sáng sớm 29/1, vượt mốc 5.500 USD/ounce, kéo dài đà tăng mạnh từ các phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Vào lúc 22 giờ 46 phút GMT ngày 28/1 (5 giờ 46 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 5.415,52 USD/ounce, sau khi chạm mức 5.418,39 USD/ounce. Tuy nhiên, tới lúc 6 giờ 42 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng tới 3,2%, đổ xô kỷ lục trước đó và vượt mốc 5.500 USD/ounce.

Đà tăng này nối tiếp mức tăng 4,6% của phiên trước đó, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.

Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, đà tăng này được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, dòng tiền mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư theo xu hướng, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Ông cho rằng dù đà tăng mạnh mang tính “dốc đứng” cho thấy khả năng điều chỉnh có thể sớm xảy ra, nhưng các yếu tố nền tảng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong suốt năm 2026, khiến những nhịp giảm giá trở thành cơ hội mua vào hấp dẫn.

Tại Việt Nam, sáng 29/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,7-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 29/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: