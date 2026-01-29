Giá dầu hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm rưỡi

Phiên giao dịch ngày 28/1, giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2025 khi thị trường lo ngại về tình hình Iran, trong khi đồng USD suy yếu cũng tiếp tục hỗ trợ giá năng lượng.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 83 xu, tương đương 1,23%, chốt phiên ở mức 68,40 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 82 xu, tương đương 1,31%, lên 63,21 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều hướng tới mức tăng theo tháng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ tháng 7/2023, trong đó dầu Brent dự kiến tăng khoảng 12% và dầu WTI tăng khoảng 10%.

Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán về vũ khí hạt nhân, nếu không các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ chưa từng có nếu điều đó xảy ra.

Trước đó trong tuần, các quan chức Mỹ cho biết một tàu sân bay cùng các tàu chiến hộ tống của Mỹ đã tới Trung Đông.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, thị trường tăng giá do lo ngại liên quan đến lực lượng hải quân Mỹ, nhưng đã phần nào hạ nhiệt trước khả năng xuất hiện tiến triển hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hãng tin Interfax dẫn lời Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ nối lại tại Abu Dhabi vào ngày 1/2 tới.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin tồn kho dầu thô Mỹ giảm ngoài dự báo. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 23/1, lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 423,8 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự báo tồn kho sẽ tăng 1,8 triệu thùng.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định đây là một báo cáo tích cực, với mức tăng nhẹ của tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất, trong khi tồn kho dầu thô giảm mạnh hơn ước tính. Xuất khẩu dầu thô tăng và nhập khẩu giảm đã góp phần dẫn tới mức sụt giảm này.

Cuối tuần qua, một cơn bão mùa Đông đã quét qua nhiều khu vực của Mỹ, gây áp lực lên hạ tầng năng lượng và hệ thống điện.

Đến ngày 28/1, các nhà sản xuất dầu Mỹ bắt đầu đưa các giếng dầu trở lại hoạt động. Sản lượng dầu thô trong nước được ước tính đã giảm khoảng 600.000 thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng sản lượng.

Đồng USD suy yếu tiếp tục góp phần giữ giá dầu ở mức cao. Hiện đồng bạc xanh đang dao động gần mức thấp nhất trong vòng bốn năm so với rổ tiền tệ chủ chốt, khiến các hàng hóa được định giá bằng USD như dầu trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 28/1 đã quyết định giữ nguyên lãi suất, viện dẫn lạm phát vẫn ở mức cao trong khi tăng trưởng kinh tế duy trì vững, và không đưa ra nhiều tín hiệu về thời điểm hạ lãi suất.

Ở diễn biến khác, tình trạng gián đoạn sản lượng tại Kazakhstan cũng đang góp phần nâng đỡ đà tăng của giá dầu, dù quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này kỳ vọng sản lượng tại mỏ Tengiz có thể dần được khôi phục trong vòng một tuần tới. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến./.

Giá dầu nối dài đà tăng do nỗi lo gián đoạn nguồn cung Thị trường tuần này bị ảnh hưởng khi cơn bão Fern, một trận bão tuyết mùa Đông quy mô lịch sử, được xem là nguy hiểm nhất trong gần 10 năm qua, đã đổ bộ vào bờ biển của Mỹ.