Giá vàng trong nước vượt lên mức trên 190 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (29/1) thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại giảm thêm 15 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 187,3-190,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 6,1 triệu đồng/lượng; tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 187,3-190,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 28/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 187,2-190,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 7,2 đồng/lượng so với chiều ngày 28/1; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 187-190 triệu đồng/lượng, cũng tăng 7,1 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 28/1.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.520 USD/ounce, tăng mạnh tới 242 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 175,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.083 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày 28/1. Tuy nhiên, so với các phiên trước, tại phiên hôm nay tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm mạnh tới 60 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 25.850-26.240 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.863-26.243 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.880-26.240 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.850-26.250 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

