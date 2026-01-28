Deutsche Bank dự báo vàng chạm mốc 6.000 USD mỗi ounce trong năm 2026

Ngân hàng Deutsche Bank ngày 27/1 nhận định rằng giá vàng có thể leo lên mức 6.000 USD/ounce trong năm 2026 do nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn khi các ngân hàng trung ương và giới đầu tư đang đẩy mạnh phân bổ vốn vào các tài sản thực cũng như các kênh thay thế đồng USD.

Deutsche Bank bổ sung rằng nếu xét đến hiệu suất bùng nổ của vàng trong hai năm gần đây, mức giá 6.900 USD/ounce sẽ là con số hợp lý hơn trong một số kịch bản nhất định.

Đồng quan điểm, các chuyên gia phân tích tại Societe Generale cũng dự đoán giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Ngân hàng này cho rằng dự báo trên thậm chí có thể vẫn còn khiêm tốn và giá vàng vẫn còn dư địa để tăng hơn thế.

Trong khi đó, Morgan Stanley đưa ra mục tiêu giá 5.700 USD/ounce trong kịch bản thị trường có lợi cho giá vàng.

Về phía Goldman Sachs, ngân hàng này cho rằng giá vàng hoàn toàn có khả năng tăng cao hơn con số dự báo 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026 mà ngân hàng này đưa ra.

Các dự báo mới đối với giá vàng này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng giao ngay đã vượt ngưỡng 5.200 USD/ounce trong phiên 28/1. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, kim loại trú ẩn an toàn này đã tăng hơn 18%, nối dài đà tăng nóng sau khi đã nhảy vọt tới 64% trong năm ngoái.

Các yếu tố hỗ trợ bao gồm bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng, dự đoán cắt giảm lãi suất của Mỹ, và hoạt động mua gom vàng của các ngân hàng trung ương giữa xu hướng phi đô la hóa toàn cầu./.

