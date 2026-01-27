Giá vàng vượt mốc 5.100 USD mỗi ounce, giá bạc và bạch kim đồng loạt lập đỉnh

Giá vàng tăng mạnh và chạm mức kỷ lục mới trên 5.100 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 26/1, khi giới đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn trước căng thẳng chính trị quốc tế gia tăng. Giá bạc và bạch kim cũng đồng loạt leo lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào lúc 18 giờ 31 phút GMT (1 giờ 31 phút sáng 27/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2%, lên 5.077,22 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 5.110,50 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2025 của Mỹ chốt phiên cũng tăng 2,1%, lên 5.082,50 USD/ounce.

Theo ông Ryan McIntyre, Chủ tịch công ty quản lý tài sản Sprott Inc., giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi mức độ bất ổn địa chính trị và kinh tế cao.

Các ngân hàng trung ương vẫn là bên mua lớn, trong bối cảnh họ đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Bên cạnh đó, dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng vật chất, với lượng nắm giữ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến địa chính trị mới nhất khiến thị trường chú ý là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước rằng Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiếp tục thực hiện một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo ông Adrian Ash, Trưởng bộ phận nghiên cứu của sàn giao dịch kim loại quý trực tuyến BullionVault, trong năm nay, động lực chính của thị trường kim loại quý dường như sẽ “chỉ xoay quanh ông Trump.”

Ông cho rằng làn sóng nhà đầu tư mới lần đầu tham gia thị trường đang thúc đẩy đà tăng của vàng và bạc, chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân tại châu Á và châu Âu, những người đang nhanh chóng tích lũy kim loại quý cho danh mục cá nhân.

Giới đầu tư cũng theo dõi khả năng Mỹ và Nhật Bản có thể sớm phối hợp can thiệp tiền tệ.

Trong khi đó, cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này - nơi Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất - phần nào bị lu mờ bởi cuộc điều tra hình sự của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 18%, sau khi tăng tới 64% trong năm 2025. Năm ngoái, vàng lần đầu tiên vượt qua các cột mốc quan trọng như 3.000 USD/ounce và 4.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng của vàng vẫn còn dư địa. Ngân hàng Societe Generale dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Trong khi đó, Morgan Stanley nhận định rằng một kịch bản lạc quan có thể đưa giá vàng lên 5.700 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay lập đỉnh mới ở mức 117,69 USD/ounce trong phiên 26/1, trước khi giảm nhẹ và vẫn tăng 10,2%, lên 113,46 USD/ounce.

Giá bạc đã vượt mốc 100 USD/ounce từ phiên 23/1, nhờ lực mua mạnh của nhà đầu tư cá nhân và các dòng tiền chạy theo xu hướng, trong bối cảnh nguồn cung vật chất trên thị trường tiếp tục thắt chặt.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, đà tăng hiện rất mạnh, với giá bạc tại Trung Quốc cao hơn đáng kể so với giá tại London, cho thấy khả năng giá còn tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giá cao như vậy có thể khiến nhu cầu bạc trong công nghiệp suy giảm.

Giá bạch kim giao ngay tăng 1,8%, lên 2.816,38 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức kỷ lục 2.918,80 USD. Trong khi đó, giá palladium tăng 5,9%, lên 2.127,68 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tại Việt Nam, chiều ngày 26/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 175-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

