Gỡ bỏ sản phẩm sữa Aptamil bị cảnh báo khỏi sàn thương mại điện tử

Ngày 26/1, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết đơn vị này đã nhận được công văn số 131/ATTP-SP, ngày 25/01/2026 của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về việc ngừng kinh doanh, đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Aptamil của Công ty Daone sản xuất và bán tại thị trường Anh.

Nguyên nhân là do phát hiện sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các doanh nghiện khẩn trương kiểm tra, xác minh và thực hiện ngay các biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với sản phẩm sữa bột Aptamil nêu trên (nếu có) trên website và ứng dụng thương mại điện tử theo đúng nội dung công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Các doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý gửi về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trước ngày 30/01/2026.

Trước đó, ngày 25/1, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đến Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g. Theo đó, Công ty Danone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Tiếp đó, ngày 24/01/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.

Để đảm đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Danone sản xuất.

Các đơn vị có liên quan làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên. Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/01/2026.

Bên cạnh đó, để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

