Thị trường nông sản: Giá gạo châu Á trầm lắng do cầu vẫn yếu

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái ngược rõ rệt giữa hai nhóm hàng hóa chính.

Trong khi lo ngại về thời tiết đẩy giá ngũ cốc tại Mỹ tăng mạnh, thì thị trường gạo châu Á lại khá ảm đạm trước áp lực cạnh tranh và nhu cầu yếu.

Thị trường gạo châu Á

Thị trường gạo châu Á tuần qua diễn biến khá trầm lắng và chịu áp lực cạnh tranh gay gắt. Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ do đồng rupee mất giá và nhu cầu yếu. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 351-356 USD/tấn, giảm so với mức 353-358 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết đồng rupee suy yếu đang gây áp lực giảm giá, nhưng người mua vẫn ngần ngại đặt các đơn hàng lớn.

Theo một đánh giá hồi đầu tháng này, giá gạo toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm 2026. Diễn biến này chủ yếu do các nhà sản xuất lớn, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, đang cạnh tranh để xuất khẩu nguồn cung dư thừa, khiến người mua trì hoãn việc mua hàng.

Trong khi đó tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đi ngang ở mức 360-365 USD/tấn trong bối cảnh nhu cầu chưa chắc chắn. Mặc dù dữ liệu hải quan cho thấy lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2026 tăng, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng về tính bền vững của nhu cầu trong phần còn lại của năm. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan nhích nhẹ lên 380 USD/tấn.

Tuy nhiên, một nhà giao dịch tại Bangkok nhận định mức giá này vẫn bị coi là thấp và chịu áp lực cạnh tranh từ các mời chào giá rẻ hơn của Ấn Độ. Người này cho biết thêm, thị trường vẫn khá trầm lắng và khách hàng từ Philippines chỉ mua theo nhu cầu cơ bản.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá hàng hóa nông sản trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng trong phiên 23/1, do đợt rét đậm ở Mỹ cùng nhiều khu vực khác trên thế giới làm dấy lên lo ngại về thiệt hại mùa màng và gián đoạn hoạt động của các nhà máy chế biến.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, hợp đồng lúa mỳ giao tháng 3/2026 trên sàn CBOT tăng 14 xu lên 5,295 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương cùng kỳ hạn tăng 3,75 xu lên 10,6775 USD/bushel, trong khi hợp đồng ngô tăng 6,5 xu và chốt ở mức 4,305 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Thu hoạch đậu tương. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng là do lo ngại về thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tại Mỹ và các khu vực sản xuất lớn khác. Theo chuyên trang giao dịch hàng hóa nông nghiệp AgMarket.net, nhiệt độ xuống thấp tại Mỹ đang làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy chế biến, đồng thời dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với các cánh đồng thiếu trang thiết bị chống lại tuyết giá.

Bên cạnh đó, thời tiết tại các khu vực sản xuất lớn khác cũng gây lo ngại. Tình trạng khô hạn ở miền Nam Argentina đang ảnh hưởng đến các vụ ngô và đậu tương, trong khi đợt lạnh giá kéo dài tại Nga - nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới - cũng làm gia tăng rủi ro. Công ty tư vấn Sovecon cho biết có thể sẽ cắt giảm dự báo sản lượng của Nga nếu đợt lạnh này kéo dài.

Thị trường càphê

Thị trường càphê ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trên cả hai sàn thế giới và duy trì sự ổn định ở mức cao trong nước.Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên cuối tuần, giá càphê Robusta trên sàn London giao tháng 1/2026 tăng vọt 176 USD lên 4.332 USD/tấn. Trên sàn New York, giá càphê Arabica giao tháng 3/2026 cũng tăng 3,20 xu, đạt 350,90 xu/lb (1 lb = 0,45 kg).

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mốc trung bình 99.200 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 99.200 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng dao động từ 98.800-99.300 đồng/kg.

Đà tăng giá được thúc đẩy bởi lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Tại Brazil, thời tiết không thuận lợi cùng tiến độ xuất khẩu chậm hơn kỳ vọng đã làm giảm lượng hàng đưa ra thị trường. Đối với càphê Robusta, tâm lý bán ra thận trọng tại các nước sản xuất chủ chốt như Việt Nam cũng làm nguồn cung ngắn hạn trở nên eo hẹp.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, dòng tiền đầu cơ và việc đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh và phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết cùng hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư./.

Ra mắt nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm, nông sản chuyển đổi số Qua AFT Connect, doanh nghiệp có thể từng bước số hóa dữ liệu doanh nghiệp và sản phẩm; kết nối, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong và nước ngoài; tiếp cận nhà mua hàng, nhà đầu tư...