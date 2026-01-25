Thị trường nông sản thế giới tuần qua: Giá càphê tăng mạnh

Thị trường càphê thế giới tuần qua ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trên cả hai sàn thế giới.

Trong nước, giá càphê cũng đã tăng tới trên 2.000 đồng/kg, giao dịch quanh ngưỡng 100.500-101.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên cuối tuần, giá càphê Robusta trên sàn London giao tháng 1/2026 tăng vọt 176 USD lên 4.332 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá càphê Arabica giao tháng 3/2026 cũng tăng 3,20 xu, đạt 350,90 xu/lb (1 lb = 0,45 kg).Đà tăng giá được thúc đẩy bởi lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Tại Brazil, thời tiết không thuận lợi cùng tiến độ xuất khẩu chậm hơn kỳ vọng đã làm giảm lượng hàng đưa ra thị trường. Đối với càphê Robusta, tâm lý bán ra thận trọng tại các nước sản xuất chủ chốt như Việt Nam cũng làm nguồn cung ngắn hạn trở nên eo hẹp.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, dòng tiền đầu cơ và việc đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh và phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết cùng hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư.

Tại thị trường trong nước, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà (Lâm Đồng), giá càphê ở mức 100.500 đồng/kg; khu vực Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 101.000 đồng/kg và 100.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar giá càphê ở mức 100.900 đồng/kg; còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 100.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 100.800 đồng/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 100.700 đồng/kg.

Về lúa gạo, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần qua nhìn chung đi ngang, ít biến động. Trên thị trường gạo châu Á, giao dịch khá trầm lắng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia xuất khẩu.

Kho gạo của Công ty TNHH Dương Vũ tại ấp Bình Cang, xã Bình Thành, huyện Thủ Thừa (Long An). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong khi đó tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đi ngang ở mức 360-365 USD/tấn trong bối cảnh nhu cầu chưa chắc chắn. Mặc dù dữ liệu hải quan cho thấy lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1/2026 khá tốt, các nhà giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng về tính bền vững của nhu cầu thời gian tới.

Cụ thể, xuất khẩu gạo của Việt Nam nửa tháng đầu năm 2026 đạt trên 318.200 tấn với giá trị gần 149,8 triệu USD.

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, nhiều loại lúa tương đương so với tuần trước như: lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg; OM 18 là 6.600 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 vẫn có giá 7.000 đồng/kg; OM 18 là 7.100 đồng/kg. Còn tại Vĩnh Long, lúa OM 5451 có giá 6.700 đồng/kg và OM 4900 là 7.200 đồng/kg.

Tại An Giang, giá nhiều loại lúa tươi đi ngang so với tuần trước như: OM 18 ở mức 6.300-6.500 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.300-6.500 đồng/kg; OM 5451 từ 5.600-5.800 đồng/kg; IR 50404 vẫn được thu mua 5.500-5.600 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo ổn định: gạo thường 12.000-13.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000-22.000 đồng/kg; Jasmine 14.000-15.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Không chỉ Việt Nam, thị trường gạo châu Á tuần qua diễn biến khá trầm lắng và chịu áp lực cạnh tranh gay gắt.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ do đồng rupee mất giá và nhu cầu yếu. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 351-356 USD/tấn, giảm so với mức 353-358 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết đồng rupee suy yếu đang gây áp lực giảm giá, nhưng người mua vẫn ngần ngại đặt các đơn hàng lớn.Riêng giá gạo 5% tấm của Thái Lan nhích nhẹ lên 380 USD/tấn.

Tuy nhiên, một nhà giao dịch tại Bangkok nhận định mức giá này vẫn bị coi là thấp và chịu áp lực cạnh tranh từ các mời chào giá rẻ hơn của Ấn Độ. Người này cho biết thêm, thị trường vẫn khá trầm lắng và khách hàng từ Philippines chỉ mua theo nhu cầu cơ bản.

Theo một đánh giá vào đầu tháng này, giá gạo toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm 2026. Diễn biến này chủ yếu do các nhà sản xuất lớn, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, đang cạnh tranh để xuất khẩu nguồn cung dư thừa, khiến người mua trì hoãn việc mua hàng.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá hàng hóa nông sản trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng trong phiên 23/1, do đợt rét đậm ở Mỹ cùng nhiều khu vực khác trên thế giới làm dấy lên lo ngại về thiệt hại mùa màng và gián đoạn hoạt động của các nhà máy chế biến.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, hợp đồng lúa mỳ giao tháng 3/2026 trên sàn CBOT tăng 14 xu lên 5,295 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương cùng kỳ hạn tăng 3,75 xu lên 10,6775 USD/bushel, trong khi hợp đồng ngô tăng 6,5 xu và chốt ở mức 4,305 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng là do lo ngại về thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tại Mỹ và các khu vực sản xuất lớn khác.

Theo chuyên trang giao dịch hàng hóa nông nghiệp AgMarket.net, nhiệt độ xuống thấp tại Mỹ đang làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy chế biến, đồng thời dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với các cánh đồng thiếu trang thiết bị chống lại tuyết giá.

Bên cạnh đó, thời tiết tại các khu vực sản xuất lớn khác cũng gây lo ngại. Tình trạng khô hạn ở miền Nam Argentina đang ảnh hưởng đến các vụ ngô và đậu tương, trong khi đợt lạnh giá kéo dài tại Nga - nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới - cũng làm gia tăng rủi ro.

Công ty tư vấn Sovecon cho biết có thể sẽ cắt giảm dự báo sản lượng của Nga nếu đợt lạnh này kéo dài./.

