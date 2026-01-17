Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan giảm nhẹ

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan trong tuần này giảm nhẹ, trong khi giá gạo Việt Nam gần như đi ngang, do nhu cầu yếu và hoạt động giao dịch trên thị trường kém sôi động.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 353-358 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 355-360 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ cũng giảm xuống còn 350-354 USD/tấn.

Giá gạo đi xuống chủ yếu do nhu cầu yếu và đồng rupee mất giá. Ông Mukesh Jain, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo bang Chhattisgarh (Ấn Độ), cho biết người mua nước ngoài đang trì hoãn ký hợp đồng, do kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh Ấn Độ có vụ mùa bội thu.

Theo các quan chức thương mại và đại diện ngành hàng, giá gạo toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong năm 2026, khi các nước sản xuất lớn như Ấn Độ, Thái Lan... cạnh tranh xuất khẩu lượng cung dư thừa, khiến người mua có xu hướng trì hoãn giao dịch.

Trong khi đó, tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 362-366 USD/tấn trong tuần này, không biến động nhiều so với khoảng giá 360-365 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán vẫn trầm lắng do nhu cầu yếu, trong khi nguồn cung từ các đối thủ cạnh tranh gia tăng.

Còn tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 370-375 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 4/12/2025. Các thương nhân cho biết nhu cầu gạo đang khá yên ắng, chưa ghi nhận các hợp đồng lớn với khối lượng đáng kể.

Một thương nhân gạo tại Bangkok cho biết biến động tỷ giá và giá trong nước là những nguyên nhân khiến giá gạo giảm, đồng thời nguồn cung trong khu vực đang dư thừa do sản lượng lúa thu hoạch tại nhiều quốc gia đạt mức cao.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn duy trì ở ngưỡng cao, bất chấp vụ thu hoạch thuận lợi và nguồn dự trữ dồi dào nhờ nhập khẩu. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với các hộ gia đình thu nhập thấp.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá ngô giao kỳ hạn của Mỹ tăng hơn 1% trong phiên cuối tuần 16/1, qua đó thu hẹp một phần mức giảm mạnh trước đó, khi các nhà xuất khẩu và người mua trong nước tranh thủ mua ngô trên thị trường giao ngay ở vùng giá thấp.

Trong khi đó, tín hiệu nhu cầu xuất khẩu cải thiện cùng hoạt động đóng các vị thế bán khống cũng hỗ trợ giá lúa mỳ đi lên, còn giá đậu tương tăng theo xu hướng chung, được hậu thuẫn bởi hoạt động ép dầu đậu tương trong nước duy trì ở mức cao.

Ngô được bày bán tại một chợ ở Mexico City, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuối phiên 16/1, trên Sàn Giao dịch nông sản Chicago (CBOT) của Mỹ, giá ngô giao tháng 3/2026 tăng 4,5 xu Mỹ, lên 4,24 USD/bushel. Giá lúa mì giao tháng 3/2026 tăng 7,5 xu Mỹ lên 5,18 USD/bushel, còn giá đậu tương giao tháng 3/2026 tăng 4,75 xu lên 10,57-3/4 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tính chung cả tuần, giá ngô vẫn giảm hơn 4%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2025. Giá ngô lao dốc mạnh vào đầu tuần sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố sản lượng và lượng ngô trữ kho của Mỹ cao hơn dự báo của thị trường. Tuy nhiên, đợt giảm giá này dường như đã thu hút lực mua bắt đáy.

Trong báo cáo hàng ngày công bố ngày 16/1, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã xác nhận các hợp đồng bán ngô Mỹ cho tư nhân với tổng khối lượng 418.000 tấn, sau khi vừa công bố một đơn hàng lớn khác hơn 760.000 tấn vào ngày trước đó.

Ông Terry Linn, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới giao dịch ngũ cốc kỳ hạn Linn & Associates (Chicago), nhận định: “Sau khi thị trường phần nào hấp thụ các yếu tố nguồn cung từ báo cáo mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ, người mua trên thế giới bắt đầu quay lại, và chúng tôi cũng thấy xu hướng này từ phía người tiêu dùng trong nước.”

Giá lúa mì được hỗ trợ bởi các gói thầu nhập khẩu mới trên thị trường toàn cầu trong tuần, trong đó có Saudi Arabia đang tìm mua 595.000 tấn lúa mỳ. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư hàng hóa hiện đang nắm giữ vị thế bán ròng khá lớn đối với lúa mì CBOT, khiến thị trường dễ xuất hiện những đợt tăng giá do hoạt động mua bù vị thế.

Giá đậu tương hòa theo đà tăng của ngô và lúa mì, trong khi giá dầu đậu tương lại điều chỉnh giảm nhẹ, tạm dừng đà leo dốc mạnh trong tuần. Thị trường đậu tương vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động chế biến trong nước duy trì ở mức cao, khi Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia Mỹ (NOPA) cho biết sản lượng ép dầu trong tháng 12/2025 đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.

Trong thời gian tới, Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch đậu tương với sản lượng kỷ lục, dự kiến sẽ chi phối hoạt động xuất khẩu đậu tương toàn cầu trong những tháng tới.

Trong khi đó, giá cải dầu giao kỳ hạn của Canada tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tuần, sau khi chính phủ nước này công bố đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, theo đó Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hạt cải dầu của Canada.

Thị trường càphê thế giới

Thị trường càphê quốc tế đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 16/1 với đà giảm bao trùm, chấm dứt chuỗi phiên tăng ấn tượng giữa tuần.

Trên sàn New York, giá càphê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2026 đã đánh mất đà tăng đầu phiên, quay đầu giảm 2,80 xu Mỹ (tương đương 0,77%), chốt tại mức 355,30 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Diện tích canh tác càphê thông minh tại Gia Lai cho năng suất, chất lượng cao. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Nguyên nhân chính khiến giá càphê Arabica "hụt hơi" là do các mô hình dự báo thời tiết mới nhất cho thấy khả năng mưa sẽ tăng lên tại các vùng trồng càphê trọng điểm của Brazil trong tuần tới, làm dịu đi nỗi lo hạn hán từng đẩy giá tăng nóng trước đó.

Tại sàn giao dịch London, giá càphê Robusta diễn biến giằng co và chốt phiên giảm nhẹ. Giá càphê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 3 USD (0,06%), đóng cửa ở mức 4.000 USD/tấn. Dù giảm giá, nhưng giá càphê Robusta vẫn bảo vệ thành công ngưỡng tâm lý 4.000 USD/tấn là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ, bất chấp tác động của thông tin nguồn cung từ Việt Nam tăng mạnh.

Phiên giảm giá cuối tuần này được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật hợp lý sau khi thị trường càphê đã tăng khá "nóng" vào giữa tuần. Thông tin dự báo mưa tại Brazil đã đóng vai trò là cái cớ để các quỹ đầu cơ thực hiện chốt lời ngắn hạn, đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Tuy nhiên, rủi ro về nguồn cung vẫn còn đó. Tồn kho Robusta trên sàn ICE dù có nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp và lượng mưa thực tế tại Brazil tuần tới có đủ để “giải cơn khát” cho cây càphê hay không vẫn là một ẩn số./.

