Chính trị

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội dâng hương cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ; thăm GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa.

Ngày 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ; thăm Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; thăm nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Chúc Tết #Năm mới