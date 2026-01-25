Tổng Bí thư: Các Đại sứ phải phát huy cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài bày tỏ vui mừng được về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất bầu với số phiếu tuyệt đối; chia sẻ về tinh thần phấn khởi của bà con người Việt Nam ở nước ngoài trước kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước và các quyết định được Đại hội XIV thông qua sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới và tạo động lực quan trọng cho sự tiến bộ toàn diện về kinh tế-xã hội và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng hợp dư luận quốc tế, các Đại sứ nêu việc các nước đều bày tỏ đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho đây là kỳ Đại hội của tầm nhìn chiến lược dài hạn, của đột phá về tư duy, cách làm và của hành động, hướng về các kết quả cụ thể với thời hạn rõ ràng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của Đại hội về quan điểm, đường lối rõ ràng, dễ hiểu dễ nhớ. Đảng ta xác định tầm nhìn 100 năm với tư duy đột phá, hành động quyết liệt, lấy nhân dân là gốc, là trung tâm của mục tiêu phát triển; ổn định để phát triển; phát triển để ổn định.

Công tác nhân sự cho thấy toàn Đảng đã đoàn kết, thống nhất trong lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đủ sức gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới. Công tác tổ chức Đại hội bài bản, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, hiệu quả. Cảm nhận rõ không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước. Bạn bè quốc tế rất quan tâm, theo dõi, chúc mừng thành công của Đại hội, cho thấy uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế; khẩn trương có kế hoạch tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khắc họa rõ nét đường lối ngoại giao của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; chủ động chiến lược trong công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình thế giới để dự báo trúng, đúng, kịp thời, chính xác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài về dự Đại hội, đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực, xây dựng văn kiện Đại hội; có nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin về Đại hội ở nước sở tại.

Tổng Bí thư nêu rõ các điểm mới, các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua. Về đối ngoại, hội nhập quốc tế, xuất phát từ yêu cầu khách quan của môi trường quốc tế, khu vực và để triển khai các mục tiêu phát triển của đất nước, Đại hội đã đề ra những quan điểm lớn mang tính chiến lược là xác định cùng với quốc phòng, an ninh, “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”; nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, coi đây là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, tăng cường hợp tác quốc tế nhưng giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc; khẳng định mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, thể hiện rõ tâm thế mới, ý chí và khát vọng mới của dân tộc Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Tổng Bí thư đề nghị các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phải luôn phát huy cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, quán triệt sâu sắc tinh thần tận tụy, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả, làm đến cùng.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư yêu cầu, cần bám sát định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã thực sự coi trọng vai trò của đối ngoại, hội nhập quốc tế, ban hành nhiều văn bản chiến lược, chính sách lớn như Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù triển khai hội nhập quốc tế. Tới đây, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài khẩn trương, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt trong các cấp ủy, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của mỗi một địa bàn.

Các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phải phát huy vai trò tiên phong trong nắm bắt, dự báo tình hình nhanh nhạy, chính xác, không chỉ là các xu thế bên ngoài mà cả tình hình địa bàn, phải có hiểu biết sâu sắc các nhân tố tác động đến triển khai chính sách của các nước; chủ động tham mưu, đóng góp cho việc nhận diện, hóa giải các thách thức từ sớm, từ xa, đồng thời tranh thủ các cơ hội, không để lỡ thời cơ trong thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài ưu tiên cao độ cho triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học-công nghệ. Các cơ quan đại diện phải tích cực, chủ động hơn nữa trong phát huy vai trò kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trực tiếp đóng góp cho việc thực hiện 11 công nghệ chiến lược, triển khai các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội… Xác định rõ người dân, doanh nghiệp vừa là chủ thể vừa là đối tượng trung tâm phục vụ, do đó các hoạt động đối ngoại phải luôn lấy hiệu quả, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tổng Bí thư lưu ý trên cơ sở thế và lực mới của đất nước, các cơ quan đại diện phải thể hiện được hình ảnh một nước Việt Nam mới, sẵn sàng đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế. Đây là một điểm mới, rất quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam không chỉ thể hiện là nước tiếp nhận mà còn đóng góp, sẵn sàng đi đầu trong các lĩnh vực, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững, an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo quốc tế; phải đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, thể hiện vai trò là một nhân tố tích cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài cần tiếp tục lan tỏa “sức mạnh mềm” Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; làm tốt công tác cộng đồng, nhất là đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp ta ở bên ngoài; luôn thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước với kiều bào, hỗ trợ kiều bào hội nhập tốt ở sở tại; tranh thủ và phát huy nguồn lực của cộng đồng, nhất là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, đã định hướng chiến lược và triển khai công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu lớn.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ngành Ngoại giao sẽ nỗ lực và quyết tâm để triển khai thành công đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của đất nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đối với ngành ngoại giao và công tác đối ngoại. Trước mắt, toàn ngành sẽ khẩn trương quán triệt các quan điểm, đường lối của Đại hội XIV, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn./.

Tổng Bí thư làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.