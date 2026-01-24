Đoàn kết đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới

Với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV...

Sau những ngày làm việc tận tâm và trách nhiệm, vì tương lai của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển;” kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tự hào vững bước Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vị thế đất nước hiện nay, Đại hội XIV đã định hình rõ con đường phía trước. Đó là "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc."

Thông điệp trên được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trước Đại hội như một lời hiệu triệu, trách nhiệm trước lịch sử và tương lai sẽ lãnh đạo, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

“Dân là gốc”: Khát vọng lớn, bước đi vững chắc

Đại hội XIV của Đảng trước khi kết thúc vào chiều 23/1/2026, đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Đại hội xác định quan điểm xuyên suốt: Phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tại sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước, Đại hội cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng trong đó Báo cáo chính trị được tích hợp đồng bộ ba báo cáo lớn (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng mà các Đại hội trước thường tách riêng), đã tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thực hiện. Đây là bước đổi mới quan trọng về tư duy và phương pháp, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm.”

Đặc biệt, Đại hội XIV đã ghi dấu ấn đặc biệt về công tác nhân sự khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước. Đây là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng tới tương lai, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được thông qua cũng đã nêu 12 định hướng phát triển đất nước, 5 nhiệm vụ trọng tâm và xác định 3 đột phá chiến lược cần tập trung trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển rất rõ ràng và đầy khát vọng trong 5 năm tới là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8 và phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.

Niềm tin đó càng vững chắc khi trong Diễn văn bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc” đồng thời yêu cầu giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị đều phải đo bằng hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư khẳng định với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; toàn tâm, toàn ý, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải phát huy vai trò nêu gương, giữ gìn sự liêm chính; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bày tỏ niềm tin với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)



Vững vàng “thế trận lòng dân,” đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng

Bước vào giai đoạn mới, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Bởi thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong.”

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, niềm tin yêu của nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và ‘thế trận lòng dân’ vững chắc là nhu cầu tất yếu để xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.”

Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong.”

Và để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Đảng bộ Quân đội kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, có sức chiến đấu cao, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các chính sách đột phá thu hút, trọng dụng nhân tài, đầu tư nguồn lực, xây dựng các nhà trường quân đội thông minh, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục tổ chức “tinh, gọn, mạnh,” bảo đảm cơ cấu tổ chức quân đội đồng bộ, hợp lý. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị hiện đại; chất lượng các loại hình diễn tập sát với yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi thủ đoạn tác chiến, hình thái chiến tranh. Xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề cập tới việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường giao lưu, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương, nhất là các hình thức diễn tập phòng chống an ninh phi truyền thống; tranh thủ hợp tác chuyển giao công nghệ, nguồn lực tiên tiến để xây dựng quân đội hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Trong buổi họp báo quốc tế ngay sau bế mạc Đại hội XIV, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pravda - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ Việt Nam đã nâng cấp vai trò của quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại lên một tầm quan trọng mới; ngang với nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Theo đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu, thường xuyên. Đây là điểm mới mà các văn kiện, Nghị quyết Đại hội trước chưa xếp ở mức độ như thế.

“Qua đây, cũng thấy được vai trò vị trí của công tác đối ngoại, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề của thế giới đã được nâng cao. Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với những vấn đề của quốc tế,” Tổng Bí thư nói.

Chủ trương của Việt Nam là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại.

Tổng Bí thư cũng khẳng định chủ trương của Việt Nam là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Theo đó, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc.

Về vấn đề an ninh quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vai trò trung gian, hòa giải, cầu nối trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chương trình “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.” (Ảnh: TTXVN phát)

Quyết tâm chính trị cao, khát vọng cống hiến mạnh mẽ

Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh thành phố xác định con đường phía trước là tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh để từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững.

Đó cũng là nền tảng để góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa trong khu vực, mang tầm quốc tế.

“Trên hành trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế,” đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.”

Với Thủ đô - “trái tim của cả nước,” đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.” Lời dạy của Bác đặt ra yêu cầu xuyên suốt rằng: “Hà Nội phải gương mẫu và xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.”

Ông Phong cũng nhấn mạnh đất nước đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Đó là phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Cùng với đó, Hà Nội xác định lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Đồng thời kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội thành Thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế; phát huy vai trò dẫn dắt. Mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả, mà còn phải mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí cờ, pano chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hình ảnh ghi nhận tại khu vực phía trước Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngoài ra, Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt mà Đảng và Nhân dân giao phó cho Đảng bộ Thủ đô.

Trên tinh thần đó, ông Phong nêu rõ, Đảng bộ Hà Nội đưa ra 4 cam kết.

Đó là nhận trách nhiệm đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ. Tiếp theo, Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương. Đồng thời, Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Cam kết quan trọng tiếp theo là Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

“Với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với khát vọng đổi mới và tinh thần trách nhiệm đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, hành động quyết liệt, tiên phong cùng cả nước vững bước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam,” Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Toàn cảnh trung tâm TP. Hồ Chí Minh từ trên cao với màu cờ Tổ quốc làm điểm nhấn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra, vươn lên trở thành nước phát triển

Đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam, Đại hội XIV của Đảng đã nhận được tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Các thư, điện chúc mừng bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng thành công của Đại hội sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trong điện mừng, Đảng Cộng sản Đức nhấn mạnh ấn tượng Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua các thách thức, thể hiện vai trò lãnh đạo, củng cố và phát triển Đảng nhằm tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra, trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vươn lên trở thành nước phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra, trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vươn lên trở thành nước phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Canada Marxist nhấn mạnh Đại hội XIV mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam mở đường cho các thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình. Đây cũng là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo huyền thoại và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Đảng Cộng sản Na Uy cũng bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế. Những thành tựu Việt Nam đạt được là nguồn cảm hứng cho các đảng viên cộng sản và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới.

Thanh niên Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) thể hiện tình cảm với quê hương và niềm tin vào Đảng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN )

Gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhân dịp Đại hội XIV, Diễn đàn Chính trị Á-Âu (APEF) khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đồng thời tin tưởng những kết quả đạt được tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại châu Á.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và bày tỏ tin tưởng thành công của Đại hội XIV sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một luận điểm chính trị quan trọng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, hoạch định trên cơ sở hướng tới hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước; trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 5 năm tới sẽ là giai đoạn Việt Nam đạt được bước phát triển toàn diện và bứt phá mạnh mẽ về tiềm lực quốc gia và vị thế quốc tế,” Theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh./.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ kết thúc chương trình. (Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng: Khẳng định sức mạnh văn hóa Việt Nam Theo chuyên gia Nga, lần đầu tiên, văn hóa không chỉ được đề cập thường xuyên trong văn kiện Đại hội mà còn được nhấn mạnh như một nguyên tắc chiến lược cho sự phát triển lâu dài của xã hội Việt Nam.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn, là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.