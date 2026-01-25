Chuyên gia Trung Quốc đánh giá mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hằng năm khoảng 10% trong giai đoạn 2026–2030 đặt ra thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, với nền tảng kinh tế hiện có cùng định hướng cải cách chính sách rõ ràng, mục tiêu này vẫn có thể đạt được nếu Việt Nam triển khai hiệu quả các cải cách cơ cấu mang tính hệ thống và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đây là nhận định của bà Lưu Anh, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, trong trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về mục tiêu phát triển kinh tế được nêu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Từ góc độ chuyên gia, bà Lưu Anh cho rằng Việt Nam cần ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường đầu tư hạ tầng và tháo gỡ các “nút thắt” về chi phí logistics.

Hiện chi phí logistics của Việt Nam chiếm khoảng 16-18% GDP, trong khi bình quân thế giới chỉ 10,7% và cao hơn các nhiều nước ASEAN, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.



Theo bà, để hỗ trợ sản xuất và mở rộng xuất khẩu, Việt Nam cần đẩy nhanh triển khai Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiều nội dung quan trọng, gồm cả tập trung vào hệ thống đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và vận tải đa phương thức đường sắt – đường biển liền mạch.

Song song với đó là hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng, trong đó mở rộng mô hình hợp tác công – tư (PPP) và xem xét thành lập quỹ hạ tầng đặc biệt cấp quốc gia nhằm thu hút các quỹ đầu tư chủ quyền và nguồn vốn dài hạn.

Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư bao gồm việc nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối hành lang công nghiệp phía Bắc (Hà Nội-Hải Phòng) với khu kinh tế phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai-Bình Dương), qua đó rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.



Bên cạnh hạ tầng, bà Lưu Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách hệ thống tài chính. Theo bà, cùng với việc nâng cấp thị trường vốn, Việt Nam cần mở rộng các ưu đãi tài chính xanh, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh đã vượt mức tăng trưởng tín dụng chung.

Việc mở rộng chính sách trợ cấp lãi suất 2% cho các dự án xanh sẽ tạo điều kiện hình thành nền tảng giao dịch tín dụng carbon, đồng thời hướng dòng vốn vào năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.



Đánh giá cao việc Việt Nam thúc đẩy xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế (IFC), bà Lưu Anh cho rằng với IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã đi vào hoạt động, Việt Nam cần đẩy nhanh việc đưa vào vận hành các cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế, hệ thống thanh toán xuyên biên giới và cơ chế cấp phép tài chính nước ngoài, qua đó hình thành trung tâm huy động vốn mang tầm khu vực.



Liên quan tới động lực tăng trưởng mới, chuyên gia Trung Quốc nhận định Việt Nam cần thúc đẩy song song kinh tế số và nâng cấp công nghiệp, gia tăng tỷ lệ thâm nhập của kinh tế số, phát triển sản xuất công nghệ cao, đồng thời thành lập quỹ chuyển giao công nghệ cấp quốc gia và áp dụng chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp đưa công nghệ sản xuất tiên tiến vào Việt Nam.

Cùng với đó là xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực toàn diện, nâng cao khả năng thích ứng của thị trường lao động và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng, miền.



Nhận định về quan hệ kinh tế Trung Quốc-Việt Nam, bà Lưu Anh cho rằng hai nước đang cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, qua đó mở ra cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế một cách toàn diện và có hệ thống, xoay quanh 4 trụ cột: thương mại cân bằng, kết nối hạ tầng, phối hợp tài chính và hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi.

Bà cũng đề xuất 4 biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế Trung Quốc-Việt Nam.

Thứ nhất là thúc đẩy thương mại song phương theo hướng bền vững và cân bằng hơn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với các sản phẩm có lợi thế của Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các trung tâm nghiên cứu - phát triển và thu mua khu vực tại Việt Nam.

Thứ hai là đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược giữa hai nước, coi đây là trụ cột của quan hệ kinh tế song phương, trong đó ưu tiên các dự án đường sắt liên vận như tuyến Hà Nội-Hải Phòng -Lào Cai, gắn kết khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Song song với đó là mở rộng hợp tác tài chính, thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ và xem xét khả năng ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương. Cuối cùng, bà Lưu Anh nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam cần tạo dựng những điểm nhấn hợp tác mới trong các lĩnh vực mới nổi, hướng tới xây dựng “lực lượng sản xuất chất lượng mới” và các cực tăng trưởng hợp tác trong thập kỷ tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước./.

Đại hội XIV của Đảng: Báo Pháp nhấn mạnh những mục tiêu tham vọng của Việt Nam Theo báo Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tham vọng lớn cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025.