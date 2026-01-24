Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo áp thuế 100% với hàng hóa Canada

Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng nếu Canada để hàng hóa Trung Quốc đi qua nước này rồi vào thị trường Mỹ và mức thuế mà Mỹ sẽ áp đối với hàng hóa và sản phẩm của Canada sẽ ở mức 100%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Mỹ, trong trường hợp Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Hiện Canada chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng nếu Canada để hàng hóa Trung Quốc đi qua nước này rồi vào thị trường Mỹ và mức thuế mà Mỹ sẽ áp đối với hàng hóa và sản phẩm của Canada khi đó sẽ ở mức 100%.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Canada thời gian gần đây ghi nhận những động thái cải thiện khi lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc gần đây, Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm quan hệ song phương bị đóng băng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên cũng đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ mang tính bước ngoặt nhằm loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #thuế #áp thuế 100% #Canada Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.