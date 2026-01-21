USABC cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tăng trưởng hai chữ số

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Đại sứ Brian McFeeters, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC), đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Washington những đánh giá, kỳ vọng và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với tiến trình phát triển dài hạn của Việt Nam.

Theo ông McFeeters, Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm then chốt, có ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam.

USABC kỳ vọng Đại hội sẽ xác lập một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng hơn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABC bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các chính sách khuyến khích phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Về các ưu tiên chính sách, USABC kỳ vọng Đại hội XIV tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua việc xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo cao cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường quản trị, củng cố khung pháp lý, cùng với đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, được đánh giá là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Song song đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Ông McFeeters đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy chính trị-hành chính, cho rằng đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo dư địa cho mở rộng kinh tế bền vững trong thập kỷ tới.

Ông khẳng định USABC cùng hơn 190 doanh nghiệp thành viên sẵn sàng tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% của Việt Nam.

Theo Chủ tịch USABC, hai bên còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Các doanh nghiệp Mỹ có thể đóng góp thiết thực vào việc huy động vốn và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như năng lượng, giao thông, logistics và kết nối số, thông qua sự tham gia của khu vực tư nhân và các mô hình đối tác công-tư.

Bên cạnh đó, USABC sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên, nhà quản lý và mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo.

Nguyên Đại sứ McFeeters bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam, đất nước sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, bao trùm và bền vững hơn, đồng thời đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong năm 2025. Ông tái khẳng định cam kết hợp tác lâu dài của USABC với Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch USABC cho biết mong muốn dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 31/3, với kế hoạch gặp gỡ Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo cấp cao, qua đó tái khẳng định cam kết trở thành đối tác lâu dài, tin cậy của Việt Nam trong xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

USABC ủng hộ một thỏa thuận thương mại cân bằng, hài hòa Việt Nam và Hoa Kỳ Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị USABC và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước.