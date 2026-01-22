Kinh tế

Tài chính

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng cho vay phát triển hạ tầng điện, giao thông và công nghệ

Với lãi suất ưu đãi và quy mô lớn, gói tín dụng 60.000 tỷ đồng là minh chứng cho cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và nền kinh tế của VietinBank.

Thúy Hà
VietinBank dành 60.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng điện, giao thông và công nghệ. (Ảnh: Vietnam+)
VietinBank dành 60.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng điện, giao thông và công nghệ. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững, VietinBank triển khai gói tín dụng quy mô 60.000 tỷ đồng dành riêng cho các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia.

Theo đó, VietinBank đồng hành cùng các doanh nghiệp có nhu cầu vốn dài hạn để triển khai các dự án hạ tầng then chốt, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, năng lượng, công nghệ chiến lược, có tính lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm nổi bật của gói tín dụng này không chỉ ở quy mô lớn mà còn là chính sách lãi suất ưu đãi, giảm tối thiểu từ 1%-1,5% so với mức lãi suất cho vay cùng kỳ hạn thông thường của VietinBank. Mức ưu đãi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn, cải thiện dòng tiền và tăng cường năng lực triển khai dự án, trong bối cảnh áp lực tài chính vẫn hiện hữu đối với nhiều nhà đầu tư hạ tầng.

Đặc biệt, với đặc thù vòng đời dài, tổng mức đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài, việc duy trì nguồn vốn ổn định trong nhiều năm là yếu tố quan trọng đối với các dự án hạ tầng vốn. Do đó, VietinBank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi trong dài hạn, bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 31/12/2030, thể hiện năng lực thu xếp nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của một Ngân hàng chủ lực của nền kinh tế.

Đồng thời, VietinBank cam kết ưu tiên dòng vốn, tinh giản hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của VietinBank cũng sẽ hỗ trợ tư vấn, thiết kế giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù từng dự án, từng doanh nghiệp, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn./.

(Vietnam+)
#VietinBank #tín dụng #hạ tầng #đầu tư #kinh tế #dự án #ngân hàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.