Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế với tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất

Chiều 16/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh chậm nhất ngày 9/2/2026 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm tài chính quốc tế; kế hoạch triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành và Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là việc mới, song với phương châm “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội,” “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần,” Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong đó, cùng với báo cáo trình để Bộ Chính trị có các kết luận, chỉ đạo về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; soạn thảo, trình Chính phủ ban hành 8 nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tham khảo quốc tế, xây dựng mô hình tổ chức điều hành và bước đầu hình thành Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Trung ương và cơ quan điều hành tại 2 thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở, các điều kiện hoạt động khác của Trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ các thách thức như: Cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực tài chính-công nghệ; hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống-làm việc chuẩn quốc tế còn cần kế hoạch cụ thể hơn, nguồn lực rõ hơn; một số cơ chế quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, chia sẻ dữ liệu, giám sát theo chuẩn quốc tế cần được thiết kế đồng bộ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là muốn thành công thì Trung tâm tài chính quốc tế phải có uy tín, có niềm tin, có tính ổn định và dự báo được. Do đó, mọi chính sách phải minh bạch, nhất quán; quy trình phải chuẩn hóa; trách nhiệm cá nhân phải rõ ràng; xử lý việc nhanh nhưng đúng; mở nhưng có kiểm soát; khuyến khích sáng tạo nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Hai thành phố phải xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả; tiếp tục chuẩn bị quy hoạch, hạ tầng, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế; tổ chức các hoạt động xúc tiến, trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Đặt mục tiêu chậm nhất ngày 9/2 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra mắt Trung tâm trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt, Thủ tướng Chính phủ quán triệt quan điểm lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi. Theo đó, thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng báo cáo tình hình triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh cạnh tranh rất lớn giữa các trung tâm tài chính khu vực và toàn cầu, Thủ tướng nhấn mạnh, cơ chế phải đủ khác biệt, đủ hấp dẫn, đủ minh bạch; tổ chức thực hiện phải quyết liệt, kỷ luật, chuyên nghiệp; quản trị rủi ro phải chặt chẽ, nhưng thủ tục phải thông thoáng, hiệu quả; đảm bảo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính, không để hình thành “vùng trũng” về quản lý hay kẽ hở rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Lưu ý lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, muốn có Trung tâm tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực tài chính-công nghệ-pháp lý-kiểm toán đạt chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ; lấy hạ tầng làm nền tảng gồm hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông-chia sẻ thông tin.

Chỉ đạo lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Trung tâm tài chính quốc tế phải trả lời được việc thu hút định chế nào, sản phẩm gì, thị trường nào, khách hàng nào; tạo giá trị gì cho nền kinh tế; đóng góp gì cho tăng trưởng và việc làm; lan tỏa gì cho các ngành khác.

Thủ tướng chỉ rõ, phải phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. Theo đó, Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ bài học.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng với khẩn trương rà soát, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nền tăng công nghệ, hệ sinh thái tài chính và hỗ trợ để đón nhận các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới; tăng cường trao đổi, tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác, với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các Trung tâm tài chính khác và xúc tiến đầu tư các tập đoàn, nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính hướng tới phát triển các dịch vụ, sản phẩm tài chính mới, có thế mạnh riêng, vượt trội của Việt Nam.

Qua đó, xây dựng hệ sinh thái, biến Trung tâm tài chính của ta trở thành một mắt xích không thể thiếu, không thể bỏ qua trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Các bộ, ngành và hai thành phố cần tiếp tục trao đổi, xúc tiến, thu hút đối tác quốc tế là tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn, uy tín, có sức ảnh hưởng toàn cầu để tận dụng nguồn lực về tài chính, con người, mô hình quản trị, kinh nghiệm tài chính; kết nối các nhà đầu tư lớn, tiềm năng để tham gia vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Nhắc lại phương châm "Tư duy đột phá-Hành động quyết liệ-Kết quả thực chất;” Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục nỗ lực để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả-nơi Việt Nam khẳng định tầm vóc, năng lực và vai trò trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, tham gia của bạn bè quốc tế và nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những thành công trong xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một Trung tâm tài chính tầm cỡ toàn cầu; đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới, xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới./.

