Lâm Đồng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 16/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ theo Kết luận số 139-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương-Đà Lạt nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên-Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoàng Phúc từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố 5 quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp sở ngành khác. Cụ thể điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng điều động, bổ nhiệm ông Phan Sỹ Thống, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tiếp nhận ông Đinh Ngọc Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tân (Lâm Đồng) đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện trên cơ sở phẩm chất chính trị, năng lực công tác, uy tín và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

