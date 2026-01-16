Bản lĩnh của Đảng trong công cuộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

"Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân."

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như một lời khẳng định, một lời cam kết về sứ mệnh lịch sử cao cả của Đảng trong kỷ nguyên mới: lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh.

Chùm bài “Lời thề danh dự” phản ánh góc nhìn của giới chuyên gia, học giả, bạn bè quốc tế và kiều bào về vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, cũng là thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân."

Bài 1: Thước đo bản lĩnh

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là giai đoạn khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn và gay gắt hơn so với thời cơ, thuận lợi, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn cầu, kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng, chuỗi cung ứng đứt gãy, gia tăng căng thẳng thương mại-thuế quan, các cuộc xung đột địa chính trị gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề của những cú sốc do tình hình thế giới bất ổn, Việt Nam còn hứng chịu nhiều đợt thiên tai, bão lũ khốc liệt, bất thường.

Chính trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, những thành quả Việt Nam đạt được trong 5 năm qua càng khẳng định bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà nghiên cứu lịch sử Assaf Talgam (Israel) nhận định vai trò lãnh đạo bền bỉ, linh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố trung tâm giúp đất nước giữ vững quỹ đạo phát triển trong một thế giới đầy bất định.

Đó cũng là ý kiến của chuyên gia Veeramalla Anjaiah, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) có trụ sở tại Jakarta, Indonesia, cho rằng bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường cùng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế cao và mở rộng hội nhập quốc tế.

Thực tiễn trong 5 năm qua là minh chứng rõ nét cho thấy vai trò lãnh đạo nhất quán của Đảng chính là trụ cột giữ vững ổn định và dẫn dắt Việt Nam chủ động tiến lên trong trật tự quốc tế đang tái cấu trúc.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt tại Mexico, ví vai trò của Đảng như người cầm lái con thuyền Việt Nam giữa đại dương nhiều bão tố.

Theo ông, sự liên tục của đường lối và năng lực lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là "la bàn" để con thuyền vẫn giữ được hướng đi, không chệch khỏi hải trình đã chọn. Bản lĩnh ở đây thể hiện qua sự kiên định mục tiêu đã chọn và tinh thần độc lập, tự chủ trước các thách thức.

Điều đó cũng bảo đảm sự ổn định chính trị, nhân tố mà như Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt-Nhật khẳng định có vai trò quyết định giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng, duy trì môi trường hòa bình và tạo điều kiện triển khai các chiến lược dài hạn như chuyển đổi số, phát triển xanh.

Từ nền tảng chính trị ổn định, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, trở thành "điểm sáng."

Giáo sư-Tiến sỹ Furuta Motoo là một nhà nghiên cứu về Việt Nam kỳ cựu, thông thạo tiếng Việt. (Ảnh: TTXVN phát)

Gọi những kết quả toàn diện Việt Nam đạt được trong 5 năm qua, từ phát triển kinh tế-xã hội cho đến văn hóa là "xuất sắc," ông Mourad Lamoudi, Ủy viên Trung ương phụ trách đối ngoại, đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền ở Algeria nêu rõ điều này chứng minh sự đúng đắn và phù hợp của chính sách Đổi mới.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc-Việt Milos Kosy cũng đánh giá quyết định chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lựa chọn mang tính thực tiễn và tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát triển kinh tế gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội cũng là thành tựu được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao.

Giáo sư Reena Marwah, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, cho rằng Việt Nam là ví dụ tiêu biểu trong việc giảm nghèo nhanh, mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế và hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), lưu ý việc bảo đảm an sinh xã hội ngay trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh thể hiện rõ bản chất nhân văn của con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Patrik Köbele cũng nêu bật các chỉ số phát triển con người và việc đặt chất lượng sống của người dân ở vị trí trung tâm.

Trong lĩnh vực đối ngoại, đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa giúp Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược.

Ông Stefano Bonilauri, Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy), ghi nhận sự chuyển đổi của Việt Nam từ "tham gia" sang "đóng góp tích cực" trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và viện trợ nhân đạo quốc tế, đánh dấu bước ngoặt chiến lược đối với hình ảnh quốc gia, phản ánh vị thế mới của Việt Nam với tư cách là một thành viên có trách nhiệm và chủ động trong cộng đồng quốc tế.

Giáo sư Shimizu Masaki, Đại học Osaka (Nhật Bản), cho rằng Việt Nam đang chuyển mình từ vai trò “cân bằng” sang “đối tác kiến tạo” và “trung tâm kết nối” của khu vực.

Giáo sư Shimizu Masaki, Đại học Osaka (Nhật Bản). (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Nhà báo Gastón Fiorda (Argentina) và nhà nghiên cứu Veeramalla Anjaiah, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) chia sẻ quan điểm Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là đối tác ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm, đặc biệt trong chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại toàn cầu, nhờ chính sách đối ngoại mềm dẻo nhưng kiên định lợi ích quốc gia.

Mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện mà Việt Nam xây dựng đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Quan trọng hơn, như khẳng định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn, chính sách ngoại giao đúng đắn giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, đồng thời góp phần củng cố vững chắc quốc phòng-an ninh đất nước.

Nhìn tổng thể bức tranh đất nước trước thềm Đại hội XIV của Đảng, có thể khẳng định con đường đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” đã được xác lập rõ ràng.

Bản lĩnh vững vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thể hiện rõ nét qua đường lối lãnh đạo cùng những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới./.

