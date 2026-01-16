Hà Nội gắn biển địa điểm, công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), ngày 16/1, tại Hà Nội diễn ra lễ gắn biển nhiều địa điểm, công trình có ý nghĩa.

Chiều 16/1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trường Trung học cơ sở Thăng Long. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự buổi lễ.

Công trình cải tạo, bổ sung phòng học bộ môn và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Thăng Long có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 133 tỷ đồng, quy mô đồng bộ, hiện đại trên diện tích đất khoảng 4.500m2. Quy mô công trình gồm: cải tạo 2 khối nhà 5 tầng hiện trạng, xây dựng mới 1 khối nhà 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, công trình có 36 phòng học, 14 phòng chức năng, đáp ứng 48 lớp học với 2.045 học sinh.

Công trình được bố trí hệ thống phòng cháy, chữa cháy đồng bộ theo quy định, bổ sung đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ngày 15/1/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc công nhận công trình cải tạo, xây dựng Trường Trung học cơ sở Thăng Long là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Địa điểm cách mạng kháng chiến là bằng chứng sinh động nhất, có giá trị nhất về một giai đoạn lịch sử hào hùng. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Đây là công trình đầu tiên của phường Giảng Võ trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thành phố ghi nhận, thể hiện sự chủ động, quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương ngay từ những bước đi đầu tiên trong mô hình tổ chức mới.

Theo ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, với quan điểm ưu tiên hàng đầu cho phát triển giáo dục và đào tạo, trong thời gian tới, phường sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện hệ thống phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học và hạ tầng chuyển đổi số trong tất cả các cơ sở giáo dục.

Phường Giảng Võ cũng chú trọng xây dựng và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, vui vẻ và hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn phường.

* Cùng ngày, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát (Hà Nội) đã tổ chức gắn biển 4 địa điểm lưu niệm cách mạng kháng chiến gồm: Khu vực ngoài đê tổ dân phố Hoàng Xá; gia đình cụ Ngô Thị Cọ và con gái Nguyễn Thị Đúc, tổ dân phố Thượng Cát 3; gia đình cụ Lê Văn Nghi và Bùi Thị Quạt, tổ dân phố Thượng Cát 4; gia đình cụ Lê Thị Đãng - Nguyễn Văn Lũ, tổ dân phố Thượng Cát 1.

Lãnh đạo phường Thượng Cát (Hà Nội) thực hiện nghi thức gắn biển tại gia đình cụ Lê Thị Đãng và Nguyễn Văn Lũ. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát Nguyễn Anh Phong, nhằm ghi nhận công lao và sự biết ơn đối với các gia đình cơ sở cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc giai đoạn 1939-1945, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định tổ chức gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đối với 4 địa điểm. Đây là niềm vinh dự lớn khi cả nước đang thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

“Địa điểm cách mạng kháng chiến là bằng chứng sinh động nhất, có giá trị nhất về một giai đoạn lịch sử hào hùng, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thượng Cát trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích cách mạng kháng chiến không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cha ông và các thế hệ đi trước,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát Nguyễn Anh Phong khẳng định.

Từ năm 1937, Thượng Cát đã trở thành khu căn cứ cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, An toàn khu của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, những di tích như đình, chùa và nhiều gia đình ở Thượng Cát trở thành cơ sở cách mạng bí mật của Đảng. Đây là nơi nuôi giấu, bảo vệ nơi ăn, ở của nhiều cán bộ cấp cao của Đảng về hoạt động và là nơi hội họp, mít tinh và cất giấu tài liệu của Đảng trong thời kỳ đó.

Để ghi nhận những đóng góp của nhân dân Thượng Cát và các gia đình đối với cách mạng, những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã không ngừng rà soát, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các di tích, gia đình hoàn thiện hồ sơ công nhận gắn biển di tích cách mạng kháng chiến. Hiện nay, phường có 18 di tích cách mạng kháng chiến, trong đó có 8 địa điểm cách mạng đã được thành phố công nhận và tổ chức lễ gắn biển.

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng kháng chiến, thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường Thượng Cát tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, nhà trường, tổ dân phố, tiểu ban quản lý di tích, gia đình cơ sở cách mạng tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân truyền thống cách mạng của địa phương thông qua việc tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến./.

