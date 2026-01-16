Xây dựng “thương hiệu” Công an Thủ đô thật sự kỷ cương, chuyên nghiệp và văn hóa

Chiều 16/1, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đoàn công tác của thành phố đã làm việc với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì tiếp đoàn.

Tập trung làm rõ 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra, việc quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội sẽ sớm được triển khai, đi vào cuộc sống và được áp dụng ngay.

Thành phố đã mời Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành về Hà Nội để báo cáo và xin ý kiến góp ý với quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; xây dựng thể chế để xứng tầm với quy hoạch trên nền tảng Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2024; mô hình phát triển trong kỷ nguyên mới, giải pháp để tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững.

Thành phố cũng đã báo cáo và xin ý kiến về giải quyết 5 điểm nghẽn của Thủ đô, góp phần rất lớn vào việc phát triển trong tương lai. Thành phố phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện và Công an thành phố nhận trách nhiệm giải quyết 2 điểm nghẽn lớn là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực quan trọng. Vì thế, chúng ta phải có một đô thị thông minh để ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số vào sự phát triển của tất cả các hoạt động chung của thành phố.

Đồng thời, Công an thành phố phải đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy đảm bảo tuyệt đối an toàn từ nay cho tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Từ thực tế đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tập trung vào 3 nhóm vấn đề - giải pháp giải quyết bền vững điểm nghẽn về ùn tắc giao thông gắn liền với trật tự đô thị; đánh giá việc triển khai Đề án Đô thị thông minh, những vướng mắc trong quá trình thực hiện để đáp ứng yêu cầu “triển khai đến đâu thực hiện đến đó."

Cùng với đó là phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 và trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo với ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của Thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã nêu bật một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Công an thành phố đang triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố đã triển khai phương án, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng; phát huy kinh nghiệm bảo vệ sự kiện A80 với việc thành lập các Tiểu khu, đã triển khai và giao các đồng chí trong Ban Giám đốc làm Trưởng tiểu khu; an ninh đặt ở trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt, tham mưu kiến tạo, chủ động tham gia đồng hành và phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, trong đó từng bước phát huy, khẳng định vai trò trong việc đảm bảo tính khả thi và an toàn trong xây dựng quy hoạch chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về an ninh trật tự, góp phần tạo lập không gian phát triển Thủ đô.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án đô thị thông minh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết hiện nay Công an thành phố đã hoàn thiện dự thảo Đề án lần 3 và có văn bản xin ý kiến các Bộ, Ngành, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ban, sở, ngành thành phố; dự kiến sẽ tiếp thu, hoàn thiện và trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt vào kỳ họp tháng 2/2026.

“Lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn, trong đó các công việc cần triển khai trong năm 2026 là nhiệm vụ căn cơ, tạo nền tảng cốt lõi giải quyết 5 điểm nghẽn và các nhiệm vụ nền tảng song hành như trung tâm điều hành, trung tâm dữ liệu, trung tâm an ninh mạng, hệ thống cảm biến, camera, bản đồ số, kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo," Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Công an thành phố cũng đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội, trong đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP là Chủ tịch Hội đồng, các đồng chí Phó Chủ tịch và Giám đốc Công an thành phố là Phó Chủ tịch Hội đồng; thành lập Tổ giúp việc.

Cùng với đó, Công an thành phố đã tìm kiếm kiến trúc sư trưởng của thành phố; xây dựng lắp đặt hệ thống camera với hơn 1.800 camera AI góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, trật tự đô thị…

Đặc biệt Công an thành phố đã tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố; chủ động tập trung giải quyết 2 điểm nghẽn được phân công giải quyết.

Đối với 3 điểm nghẽn tuy không được giao chủ trì tham mưu, nhưng Công an thành phố đã chủ động xây dựng Nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố, Kế hoạch thực hiện và thành lập tiểu ban chỉ đạo điểm nghẽn trong Công an thành phố…

Công an Thủ đô có vai trò quan trọng, đặc biệt trong xây dựng chính quyền 2 cấp

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã điều hành tham luận và các đồng chí trong Ban Giám đốc, chỉ huy phòng nghiệp vụ đã báo cáo làm rõ thêm 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu. Cũng trong buổi làm việc, đại diện các sở đã trao đổi với Công an thành phố về các nội dung cùng quan tâm...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, chúc mừng kết quả công tác của Công an thành phố trong năm 2025, thể hiện rõ bằng thành tích lần thứ 4 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới và các phần thưởng cao quý khác.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Công an thành phố đã góp sức vào thành công chung của Thành phố, đặc biệt trong giai đoạn bứt tốc, về đích Công an thành phố cũng đã vào cuộc cùng với thành phố xử lý 5 điểm nghẽn, nhất là xử lý 2 điểm nghẽn ùn tắc giao thông và trật tự đô thị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn nhận thành phố trong thời gian qua đã ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn, khang trang hơn, có sự chuyển biến, hết sức tích cực. Trật tự giao thông, trật tự đô thị có bước chuyển mới, ùn tắc giao thông có giảm ở mức độ nhất định.

“Vai trò của lực lượng Công an là hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh xây dựng, triển khai chính quyền hai cấp," ông Vũ Đại Thắng nhìn nhận.

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị các lực lượng của Công an thành phố cần tiếp tục duy trì vai trò trong giảm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, dẹp chợ cóc, chợ tạm, bởi khi các thiết chế văn hóa, địa bàn công cộng sạch phong quang, thân thiện, gần gũi với người dân thì người dân sẽ yêu mến, chung sức đồng lòng cùng với chính quyền giữ gìn.

Cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo mỹ quan đô thị; có giải pháp ngắn hạn và lâu dài để giảm ùn tắc giao thông, điều tiết giao thông cho phù hợp, hạn chế “điểm nghẽn” này xấu hơn.

Về nhóm vấn đề đô thị thông minh, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định trong thời gian qua, các sở-ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ. Do đó, đề nghị Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ, sớm được phê duyệt Đề án để có hướng triển khai thực hiện.

“Thành phố cam kết những đề xuất của Công an thành phố trong xây dựng đề án đô thị thông minh sẽ đảm bảo tổ chức thực hiện trong thời gian tới; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất triển khai dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ," ông Vũ Đại Thắng khẳng định.

Ông Vũ Đại Thắng đồng thời cảm ơn Công an thành phố đã đồng lòng, đồng sức cùng các sở, ngành nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Xác định tâm thế, vị thế, trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong xây dựng thành phố

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao biểu dương những kết quả Công an thành phố đạt được trong thời gian qua đã đóng góp đặc biệt quan trọng, giữ hướng ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn, kỷ cương phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô hòa bình, ổn định văn hiến văn minh, điểm đến an ninh an toàn môi trường đầu tư hấp dẫn không chỉ của Hà Nội mà là điểm sáng của cả nước.

Đặc biệt, Công an thành phố từng bước khẳng định vai trò chủ thể dẫn dắt tham mưu kiến tạo, chủ động tham gia đồng hành và phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

“Đảng bộ chính quyền nhân dân Hà Nội ghi nhận và trân trọng những nỗ lực cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an Thủ đô, điển hình như kết quả giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố quyết định đúng đắn đối với lĩnh vực này," ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an thành phố. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an thành phố phải thống nhất nhận thức để nâng cao tâm thế trí tuệ trách nhiệm với nhiệm vụ của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Hà Nội không phải là điểm đến của 10 triệu dân thành phố, mà là của trăm triệu dân trong nước và thế giới. Hà Nội đang mang sức hút lớn với các dự án, công trình tầm cỡ, số lượng người đến, học tập, lao động ngày càng đông hơn. Công an thành phố phải xác định vị trí của mình, tâm thế như nào, cách thức chuyển động, hội nhập và dần trưởng thành lên.

Công an thành phố cần chủ động sáng tạo hơn trong giải pháp giải quyết cấp thiết trước mắt và tổng thể lâu dài 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị ùn tắc giao thông, đặt theo lộ trình chuyển đổi số; quyết tâm chính trị đồng bộ xuyên suốt và bài bản; việc phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực, ứng dụng chuyển đổi số rất đồng bộ cho cấp xã một cách bài bản.

Siết chặt kỷ cương trật tự đô thị không gian công cộng, công viên bảo đảm đường thông hè thoáng và mỹ quan thành phố. Đẩy nhanh, tiếp tục lắp mới hệ thống camera AI mở rộng việc phạt nguội đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, bày bán hàng hóa trái quy định, xả đổ nước thải sai quy định. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường tuyên truyền, công bố công khai biện pháp xử lý để người dân biết chấp hành để nâng cao nhận thức kỷ cương, người dân cùng giám sát và tự giác tham gia thực hiện bảo đảm 2 điểm nghẽn không phức tạp thêm, ngày càng tốt lên theo từng tháng, từng quý, từng năm, lấy niềm tin của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tiếp tục tiên phong thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trọng tâm là xây dựng và chủ trì triển khai Đề án phát triển đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn lâu dài, đặc biệt là cái chương trình hành trình hành động của thành phố về Nghị quyết 57 bảo đảm Hà Nội là địa phương tiên phong gương mẫu đi đầu trong xây dựng mô hình đô thị thông minh và là hình mẫu để các địa phương khác tham khảo học tập.

Quản trị phát triển đô thị thông minh hiện đại bền vững lấy con người làm trung tâm dựa trên dữ liệu vào thời gian thực, trước mắt giải bài toán khắc phục các vấn đề tồn tại của Thủ đô trên cơ sở xây dựng giao thông thông minh, giảm tải ùn tắc giao thông đảm bảo trật tự đô thị; an ninh thông minh trên cơ sở triển khai hiệu quả hệ thống camera giám sát tập trung theo đề xuất của Công an thành phố có tích hợp AI, cảnh báo an ninh, ứng cứu khẩn cấp, phân tích rủi ro y tế, giáo dục thông minh cụ thể hóa các mục tiêu theo Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nhanh nguồn gốc môi trường, năng lượng, quan trắc không khí, nước ngập úng, tối ưu chiếu sáng và năng lượng, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan.

Việc triển khai theo kiến trúc bốn lớp hạ tầng dữ liệu nền tảng dịch vụ dữ liệu là tài sản quý nhất. Mọi dữ liệu phải được chuẩn số hóa trên cơ sở xây dựng hệ dữ liệu dùng chung và có sự quản lý chặt chẽ nhất hướng tới việc ra quyết định phải dựa trên dữ liệu việc triển khai xây dựng hạ tầng và thu thập dữ liệu, phải kiên quyết thực hiện nguyên tắc một nguồn dữ liệu gốc duy nhất và thu thập một lần dùng nhiều lần theo đúng khung kiến trúc dữ liệu quốc gia. Những nội dung này, Công an thành phố đã có nhiều kinh nghiệm khi triển khai đề án 06 trên tinh thần dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”…

Bí thư Thành ủy lưu ý việc triển khai đô thị thông minh có thể học tập kinh nghiệm nước ngoài, nhưng trước hết phải có con người Hà Nội, Công an Hà Nội để xây dựng, sử dụng khung kiến trúc thì đó mới thuộc về chúng ta, kinh tế của chúng ta do chúng ta chủ trì, quản trị để phát triển.

Cùng với đó, việc xây dựng Đề án cần có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh dàn trải không hiệu quả nhưng cũng không vì thế mà không dám nghĩ, dám làm, dám triển khai thực hiện. Nghiên cứu kỹ Nghị quyết 258 của Quốc hội với Thủ đô để vận dụng lợi thế của 7 đề xuất mà Công an thành phố đã đề cập, đảm bảo đúng nguyên tắc “đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí."

Với nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi tình huống đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Bính Ngọ, bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là danh dự của lực lượng Công an Thủ đô, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi điều kiện, an ninh phải được đặt trong trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất bởi “đây là thương hiệu của Công an Thủ đô”; tạo được tâm lý phấn khởi, hân hoan cho nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng.

Về tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu cần rõ người, rõ việc, xuyên suốt, cần rà soát để phân công thực hiện, không chồng chéo nhưng cũng không bỏ lọt, cùng chịu trách nhiệm; giữ vai trò giải quyết trực tiếp và tham mưu nhất là với chính quyền 2 cấp; mối quan hệ phối hợp trong giải quyết 5 điểm nghẽn…

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trân trọng lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các định hướng, chỉ đạo vào các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể của Công an thành phố trong thời gian tới để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền."

“Toàn lực lượng Công an Thủ đô xin hứa với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường an ninh, an toàn, tạo xung lực cho tăng trưởng kinh tế xã hội Thủ đô.

Khẳng định vai trò, từng bước trở thành chủ thể kiến tạo, trực tiếp tham gia vào các trụ cột tăng trưởng của Thành phố; đi đầu, dẫn dắt, tham mưu chuyển đổi số góp phần tạo nền tảng, không gian phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trước mắt, Đảng ủy Công an Thành phố sẽ tập trung lãnh đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất, dù là nhỏ nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, tham mưu thành phố ban hành Đề án phát triển đô thị Hà Nội thông minh; tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, đặc biệt là 2 điểm nghẽn do Công an thành phố chủ trì, phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết," Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định./.

Công an Hà Nội diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng Các phương án được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, giao thông thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.