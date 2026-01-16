Tiến độ hoàn thành Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sức mạnh đại đoàn kết

Ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc, xác định rõ hệ thống Mặt trận các cấp tham gia không chỉ đơn thuần là hỗ trợ nhà ở cho người dân mà còn là một nhiệm vụ chính trị-xã hội đặc biệt.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, với vai trò, trách nhiệm của mình, trong quá trình thực hiện mô hình hoạt động mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khẩn trương phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng địa phương rà soát, thống kê chính xác từng hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ; thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; đồng thời chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương trong việc nắm bắt đầy đủ thông tin, tổ chức triển khai Chiến dịch đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thần tốc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời về Chiến dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 21/11/2025 đến ngày 10/1/2026, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Mặt trận Trung ương đã tiếp nhận trên 700 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ lớn, như: Quảng Trị tiếp nhận trên 85 tỷ đồng; Lâm Đồng trên 184 tỷ đồng; Gia Lai trên 200 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 77 tỷ đồng; Đắk Lắk trên 318 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ các cấp bảo đảm việc phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện trên cơ sở số liệu rà soát thực tế, đối chiếu với báo cáo của các cơ quan chuyên môn địa phương, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hỗ trợ của nhân dân không chồng chéo, không bỏ sót và đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu tháng 10/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ trên 960 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung; trong đó có 450 tỷ đồng phân bổ qua Mặt trận các tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai Chiến dịch Quang Trung tại địa phương.

Một căn nhà mới được xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung tại Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đặc biệt, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 7/1/2026, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Vận động cứu trợ Trung ương xây dựng phương án tổng thể tiếp tục phân bổ trên 512 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm đối tượng: hỗ trợ các hộ gia đình có nhà được sửa chữa, xây mới trong Chiến dịch Quang Trung với mức 5 triệu đồng/hộ, hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn với mức 10 triệu đồng/hộ; hỗ trợ khoảng 100.000 hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, trôi đồ dùng sinh hoạt, với mức hỗ trợ bổ sung 3 triệu đồng/hộ; tiếp tục vận động và hỗ trợ trên 40 tỷ đồng cho các gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi do thiên tai từ đầu năm 2000 đến nay trên phạm vi toàn quốc.

Tại các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện, bảo đảm các điều kiện nguồn lực tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung toàn lực hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa hoàn toàn do mưa lũ.

Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đội hình phản ứng nhanh, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân.

Bên cạnh vai trò điều phối, chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tập trung vào việc phối hợp xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường giám sát để kịp thời phòng ngừa, phát hiện các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Có thể khẳng định kết quả của Chiến dịch Quang Trung đã góp phần hết sức quan trọng giúp các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn thành mục tiêu không để người dân phải sống lâu dài trong nhà ở dột nát; bảo đảm người dân có nhà ở ổn định, thờ cúng tổ tiên, vui Xuân, đón Tết Nguyên đán và bước vào năm mới 2026. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định những con số về nhà ở được sửa chữa, xây dựng mớ, về nguồn lực được huy động, phân bổ kịp thời, về tiến độ hoàn thành Chiến dịch là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi được tổ chức bài bản, với quyết tâm chính trị cao, điều phối hiệu quả, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chúng ta nhất định sẽ thành công./.

Chiến dịch Quang Trung thần tốc: Biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc” Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết 100% các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã có nơi ở an toàn, ổn định, kịp thời đón Tết Nguyên đán 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.