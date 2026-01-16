Multimedia

Infographics

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo

Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

vna-potal-cac-linh-vuc-van-hoa-xa-hoi-duoc-chu-trong-an-sinh-duoc-dam-bao-doi-song-nhan-dan-duoc-cai-thien-8533264.jpg

Giai đoạn 2021-2025, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Chi cho an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 ở mức hơn 1,1 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 17% tổng chi NSNN).

Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

Cả nước hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà. Trong năm 2025, cả nước hoàn thành trên 102,1 nghìn căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm.

Xây dựng đồng loạt 100 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#đời sống Nhân dân được cải thiện #đời sống Nhân dân #ổn định đời sống nhân dân
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng. 

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.