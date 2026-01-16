Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

Giai đoạn 2021-2025, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Chi cho an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 ở mức hơn 1,1 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 17% tổng chi NSNN).

Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

Cả nước hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà. Trong năm 2025, cả nước hoàn thành trên 102,1 nghìn căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm.

Xây dựng đồng loạt 100 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020.../.