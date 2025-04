Đảng ta đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân

Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện quan điểm nhất quán là Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Vì thế, trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Người nhấn mạnh, chúng ta phải thực hiện ngay 4 điều: Làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành. Bởi, theo Bác, dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc ấm. Khi dân được ăn no, mặc ấm thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện.

Ngược lại, nếu dân đói, rét, bệnh tật thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được. Người khẳng định, “Nếu nước nhà độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để nâng cao mọi mặt đời sống cho nhân dân./.