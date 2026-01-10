Chính phủ Pháp chuẩn bị cho khả năng về việc giải tán Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp đang phát đi tín hiệu cứng rắn trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, khi Thủ tướng Sébastien Lecornu được cho là đã yêu cầu chuẩn bị kịch bản giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn trong trường hợp các nghị quyết bất tín nhiệm được thông qua.

Diễn biến trên xuất phát từ việc hai đảng đối lập là Nước Pháp bất khuất và Tập hợp dân tộc cùng đệ trình nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ liên quan tới vấn đề thỏa thuận thương mại Liên minh châu Âu (EU)-MERCOSUR.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu chỉ trích việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thời điểm hiện nay sẽ làm suy yếu tiếng nói của Pháp, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo các nguồn tin trong chính phủ, nếu một nghị quyết bất tín nhiệm được thông qua, hành động tiếp theo sẽ là giải tán Quốc hội.

Thủ tướng Lecornu đã đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử lập pháp sớm, dự kiến diễn ra vào các ngày 15 và 22/3, trùng với thời điểm bầu cử địa phương.

Dù quyết định giải tán Quốc hội thuộc thẩm quyền riêng của Tổng thống Emmanuel Macron, song các nguồn tin cho biết ông Macron hiện chia sẻ quan điểm với Thủ tướng về khả năng này.

Giới quan sát nhận định việc Chính phủ nêu khả năng giải tán Quốc hội là nhằm tạo sức ép chính trị đối với các nghị sỹ còn do dự, đặc biệt là một bộ phận nghị sỹ thuộc Đảng Xã hội (PS), những người có thể bỏ phiếu chống Chính phủ nhưng lại không mặn mà với việc sớm quay lại tranh cử.

Trong bối cảnh liên minh cánh tả tan rã từ năm 2025, nguy cơ chia rẽ sâu sắc càng khiến khả năng hình thành một mặt trận thống nhất trong cuộc bầu cử mới trở nên mong manh.

Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng nếu bị lật đổ lần này, kịch bản sẽ không giống các lần bị bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12/2024 hay tháng 9/2025, khi việc thay đổi Thủ tướng không kéo theo bầu cử sớm do các ràng buộc hiến định.

Một cuộc giải tán Quốc hội mới, nếu xảy ra, được đánh giá sẽ tạo thêm áp lực lớn đối với Tổng thống Macron, người đang phải đối mặt với nhiều hệ quả chính trị kéo dài từ quyết định giải tán Quốc hội hồi tháng 6/2024.

Hai nghị quyết bất tín nhiệm nói trên dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào tuần tới, đúng thời điểm các cuộc đàm phán về dự thảo ngân sách năm 2026 được nối lại.

Điều này càng làm gia tăng căng thẳng chính trị trong bối cảnh nước Pháp đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng phụ trách ngân sách Amélie de Montchalin cảnh báo nếu chính phủ không thể duy trì hoạt động, các biện pháp hỗ trợ nông dân sẽ không thể được triển khai, do toàn bộ kế hoạch này phụ thuộc vào việc thông qua một kế hoạch ngân sách đầy đủ và ổn định.

Giới phân tích cho rằng dù khả năng chính phủ bị lật đổ hiện không cao, việc liên tục đặt vấn đề giải tán Quốc hội có thể làm trầm trọng thêm bất ổn chính trị, trong bối cảnh nước Pháp đang cần ổn định để xử lý đồng thời các thách thức về kinh tế, ngân sách và xã hội./.

