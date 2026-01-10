Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác tới thăm, tặng quà một số đơn vị, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Hưng Yên đã trao hơn 400 suất quà và các trang thiết bị y tế tặng các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo và Trạm Y tế xã Ân Thi và Hồng Quang.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thông tin nhanh một số kết quả nổi bật mà đất nước đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cần quan tâm, chăm lo hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tạo sinh kế để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cuộc sống đầy đủ, vươn lên thoát nghèo bền vững; mong các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phân bổ hơn 8,26 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” để tặng quà cho 10.335 hộ nghèo tại tất cả các xã, phường. Giá trị mỗi suất quà là 800.000 đồng, trong đó gồm 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón một Tết cổ truyền ấm áp, đầy đủ.

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên xác định việc chăm lo đời sống người có công là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi của nhà nước với người có công, huy động nguồn lực xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người có công về nhà ở, việc làm... Cuộc sống người có công với cách mạng ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều quyết sách kịp thời, đúng quy định, nhân văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế./.

