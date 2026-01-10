Chính trị

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và 2026 đạt 100%

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 11 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức trung bình của cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; đồng thời chỉ rõ các hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cả về thành tựu và hạn chế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu giải ngân đầu tư công của năm 2025 và năm 2026 không thay đổi là phải đạt 100%; đồng thời năm 2026 phải giảm chỉ số hiệu quả sử dụng vốn (hệ số ICOR) từ khoảng 6 xuống còn 4,5./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #Đầu tư công #Đầu tư dàn trải