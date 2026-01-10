Quân ủy Trung ương gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam

Sáng 10/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng; các sỹ quan cao cấp nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và khoảng 300 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn các địa phương phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự vui mừng được gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ, vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang kính chúc các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn phía Nam luôn sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc bên gia đình, dòng họ, quê hương, nơi cư trú, giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống và là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, chiến sỹ toàn quân học tập, noi theo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ toàn quân mong muốn, các cán bộ cấp cao Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của mình sẽ luôn quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hàng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.

Đây cũng là dịp để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Chính sách đối với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.