Việt Nam coi trọng, mở rộng hợp tác quốc phòng với New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Tuỳ viên Quốc phòng New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng New Zealand, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp Đại tá Shauna Graham, người sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, và Đại tá Lyndon Wilson, người chuẩn bị nhận nhiệm kỳ mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Đại tá Shauna Graham đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác, đồng thời hoan nghênh Đại tá Lyndon Wilson được bổ nhiệm làm Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Việt Nam.



Thượng tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm lực, vị thế của New Zealand trên trường khu vực và quốc tế. Việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025 trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025) là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh cùng các đại biểu tại buổi tiếp Tuỳ viên Quốc phòng New Zealand. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam – New Zealand đã được triển khai thiết thực, hiệu quả trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đối thoại - tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+)...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Shauna Graham trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng Đại tá Lyndon Wilson trên cương vị mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương phát triển sâu rộng, thực chất.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và duy trì các cơ chế tham vấn – đối thoại định kỳ. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng, đồng thời tăng cường phối hợp, tham vấn trong các cơ chế hợp tác quốc phòng – an ninh đa phương, nhất là ADMM+.

Quang cảnh buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Bộ Quốc phòng New Zealand tiếp tục cử sĩ quan sang học tiếng Việt và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại tá Ozgur Bulent, Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mới được bổ nhiệm tại Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định việc hai nước cử Tùy viên Quốc phòng thường trú là dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh sự hiện diện của Tùy viên Quốc phòng góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực xây dựng khuôn khổ hợp tác, trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, đào tạo và tham gia các triển lãm quốc tế về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, Đại tá Ozgur Bulent tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương theo các văn kiện đã ký kết.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, công binh và rà phá bom mìn.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế, đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cơ quan và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại tá Ozgur Bulent, Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các Tùy viên Quốc phòng New Zealand và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ đánh giá cao hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam. Các Tùy viên Quốc phòng khẳng định trên cương vị, chức trách của mình sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các bên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả./.