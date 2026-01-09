Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký quyết định về danh sách 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 8/1/2026 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các đơn vị gồm: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc; Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trung tâm Internet Việt Nam; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm truyền thông khoa học và công nghệ; Nhà xuất bản Khoa học-Công nghệ-Truyền thông; Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam./.