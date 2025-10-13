Giai đoạn 2020-2025: Chính sách an ninh xã hội nâng cao đời sống nhân dân

Cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra, 334.234 căn nhà đã được xóa, tổng kinh phí là gần 50.000 tỷ đồng…

Trong giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau,” Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác an sinh xã hội với các trụ cột lớn như: Chính sách BHXH, chính sách BHYT, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách liên quan tới cứu trợ, trợ giúp xã hội…Các chính sách này đã được triển khai một cách toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay trong đại dịch COVID-19, nước ta đã triển khai những gói hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ với khoảng 119 nghìn tỷ đồng cùng trên 23,3 nghìn tấn gạo để trợ giúp cho hàng chục triệu người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% năm 2025. Hệ thống trợ giúp xã hội được mở rộng và thành một mạng lưới an sinh xã hội rất quan trọng đối với người yếu thế.

Mức độ bao phủ trợ giúp xã hội tăng từ 2,7% dân số năm 2016 lên 4,5% dân số năm 2025; hằng năm, có khoảng 1,5 triệu người được trợ giúp đột xuất do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, và thảm họa.

