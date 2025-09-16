Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 165/CĐ-TTg về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng thương mại nhà nước.

Theo Công điện, ngày 12/9/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương; Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, cơ quan, ý kiến của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như sau:

Thống nhất nhận định về tình hình kinh tế-xã hội như đánh giá tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thị trường lao động ổn định, nợ công, bội chi ngân sách được kiểm soát trong giới hạn, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

Các kết quả tích cực là chủ yếu; nhưng một số vấn đề cần lưu ý, nhất là nắm chắc tình hình và xử lý, giải quyết chủ động kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn như vấn đề tỷ giá, chứng khoán, bất động sản, tăng trưởng tín dụng không đúng chủ trương, đi chệch mục tiêu, sở hữu chéo của ngân hàng, giá vàng, an ninh mạng, thúc đẩy đầu tư công...

Mục tiêu đề ra thời gian tới là rất cao, trong bối cảnh kinh tế thế giới rất khó khăn; nhưng chúng ta phải quyết tâm phấn đấu để đạt được, với phương châm phát triển nhanh, bền vững, “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn,” dứt khoát không để phát triển nóng, không để thiếu năng lượng, thiếu lao động...

Mục tiêu tổng quát năm 2025 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra, tăng trưởng từ 8,3- 8,5%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thấp hơn ngưỡng cảnh báo; bảo đảm an ninh tiền tệ, an ninh lương thực, thực phẩm, an ninh mạng trong bất cứ trường hợp nào, đồng thời tăng cường xuất khẩu; bảo đảm giá các mặt hàng chiến lược phù hợp với nền kinh tế và thu nhập của nhân dân...

Quán triệt phương châm ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững gắn kết chặt chẽ với tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bản lĩnh, bình tĩnh, xem xét các vấn đề một cách khoa học, khách quan, bám sát thực tiễn; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các chính sách, giữa các Bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, giữa nguồn lực Nhà nước và nguồn lực tư nhân; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết của Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để khai thác dư địa của chính sách tài khóa hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho chính sách tiền tệ, nhất là giải ngân đầu tư công và tận dụng công cụ huy động các nguồn vốn; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh mẽ thị trường vốn, thị trường chứng khoán, bảo đảm ổn định, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường, tạo kênh huy động vốn trung-dài hạn cho nền kinh tế.

Khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan trao đổi tích cực, hiệu quả với các tổ chức xếp hạng và các nhà đầu tư nước ngoài để tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thúc đẩy việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể.

Tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế như phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương; đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho các dự án để giải phóng nguồn lực.

Khẩn trương hướng dẫn và tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập...

Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; có giải pháp hữu hiệu tăng dự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu nhập khẩu cho sản xuất kinh doanh; phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Tập trung các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, ổn định thị trường truyền thống đồng thời mở rộng thị trường mới.

May hàng xuất khẩu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đẩy mạnh kết nối cung cầu, gắn kết sản xuất, phân phối và tiêu dùng, tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại, Hội chợ... nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước. Kiểm soát và tháo gỡ các nút thắt về phát triển thị trường năng lượng; không để thiếu điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường. Có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung-cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường; tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường vai trò kiến tạo, tự lực, tự cường, tinh thần phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi công vụ của các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan truyền thông: thực hiện công tác thông tin, truyền thông khách quan, trung thực, khoa học, phản ánh đúng tình hình, tạo niềm tin, khí thế, tạo động lực, truyền cảm hứng trong nhân dân, thúc đẩy mục tiêu phát triển đất nước. Thúc đẩy xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường sản phẩm cho du lịch, nâng cao chất lượng phát triển du lịch.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chính phủ giao, nhất là mở rộng thị trường và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Thường xuyên nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ.

Chỉ đạo kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả các chính sách, nhất là tài khóa và tiền tệ; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 đã đề ra của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Quyết liệt xử lý tháo gỡ các dự án tồn đọng vướng mắc theo thẩm quyền. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm sự kết nối, liên thông, hiệu quả.

Theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, năng lượng... để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo ổn định, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Kết hợp hài hòa nguồn lực của Trung ương và địa phương, trong nước và ngoài nước; tăng cường tính tự chủ, sáng tạo của địa phương.

Chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xóa nhà tạm, nhà dột nát... Tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.Các cơ quan truyền thông, báo chí coi trọng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận khách quan, trung thực; không để các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo lĩnh vực được phân công; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo lĩnh vực được phân công; giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc cụ thể với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo lĩnh vực được phân công.

Các Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan, địa phương theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

