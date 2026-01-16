Multimedia

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng

Nhiệm kỳ 2021-2025, đặc biệt là năm 2025, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng.

vna-potal-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-dat-nhieu-ket-qua-quan-trong-8533260.jpg

Triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, trong vòng 1 năm, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 10 dự án Luật quy định trực tiếp về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, 19 Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành.

Việt Nam vươn lên thứ 2 ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số - Xã hội số - Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại. Mạng 5G đạt vùng phủ sóng trên 90% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đi vào vận hành, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia đầu tiên làm chủ trọn vẹn hệ sinh thái 5G.

Hạ tầng kết nối cũng ghi dấu mốc chiến lược với tuyến cáp quang đất liền quốc tế dài 3.900 km qua 5 nước ASEAN, do Việt Nam làm chủ, giúp giảm phụ thuộc cáp biển, tăng ổn định mạng lưới và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia./.

